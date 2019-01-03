5 лучших и 5 худших машин по версии Джереми Кларксона

Джереми Кларксон занятой человек: помимо шоу Grand Tour он ведёт еще и британскую версию шоу "Кто хочет стать миллионером", а попутно пишет колонки на автомобильную тему в несколько изданий. Например, в британскую газету The Sunday Times, где он в конце каждого года выбирает лучшие и худшие машины из тех, на которых он успел поездить. В 2018 Джереми написал про 28 автомобилей, и вот кому достались «главные призы».