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5 лучших и 5 худших машин по версии Джереми Кларксона

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Джереми Кларксон занятой человек: помимо шоу Grand Tour он ведёт еще и британскую версию шоу "Кто хочет стать миллионером", а попутно пишет колонки на автомобильную тему в несколько изданий. Например, в британскую газету The Sunday Times, где он в конце каждого года выбирает лучшие и худшие машины из тех, на которых он успел поездить. В 2018 Джереми написал про 28 автомобилей, и вот кому достались «главные призы».

5 лучших автомобилей года

<h3>Lamborghini Huracan Performante</h3> <b>Цитата Кларксона:</b> <i>«Мне нравится думать, что маркой Lamborghini управляют кучкой десятилетних. Конечно, в наши дни они принадлежат немцам, но вы понимаете, что если бы Audi всех не одергивала, у Huracan были бы космические лазеры на крыше».</i>
<h3>Porsche 911 GT2 RS</h3> <b>Цитата:</b> <i>«GT2 RS – действительно гениальный спорткар. И это говорит человек, который никогда не был фанатом Porsche».</i>
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Lamborghini Huracan Performante

Цитата Кларксона: «Мне нравится думать, что маркой Lamborghini управляют кучкой десятилетних. Конечно, в наши дни они принадлежат немцам, но вы понимаете, что если бы Audi всех не одергивала, у Huracan были бы космические лазеры на крыше».

5 худших автомобилей года

<h3>Abarth 695 Rivale</h3> <b>Цитата:</b> <i>«695 без крыши – неустойчивый на скорости, тряский и неприятный в управлении. Если только вы не привыкли носить стринги».</i>
<h3>Audi Q8</h3> <b>Цитата:</b> <i>«Конкурент ужасному BMW X6, а это значит, что он для людей, которые сошли с ума».</i>
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Abarth 695 Rivale

Цитата: «695 без крыши – неустойчивый на скорости, тряский и неприятный в управлении. Если только вы не привыкли носить стринги».

Согласны с выбором Джереми?

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