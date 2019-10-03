Джереми Кларксон выбрал лучшие автомобили 2019 года. Их всего два

В номинации «Лучший суперкар года» победи­телем стал Ferrari 488 Pista. По словам Кларксона, это авто­мобиль, на котором можно без лишних усилий ездить очень быстро, что, по его словам, выгодно отличает 488-й от преды­дущих моделей марки, в которых приходи­лось бороться с большой мощностью.