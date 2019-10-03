Джереми Кларксон выбрал лучшие автомобили 2019 года. Их всего два
Николай Андреев
В рамках премии News UK Motor Awards 2019, учреждённой радиостанцией talkSPORT и изданием The Sunday Times, колумнист этой газеты и ведущий шоу The Grand Tour Джереми Кларксон назвал лучшие машины. Правда, всего в двух категориях: суперкар и «народный» автомобиль 2019 года.
В номинации «Лучший суперкар года» победителем стал Ferrari 488 Pista. По словам Кларксона, это автомобиль, на котором можно без лишних усилий ездить очень быстро, что, по его словам, выгодно отличает
488-йот предыдущих моделей марки, в которых приходилось бороться с большой мощностью.
Pista является самой мощной версией купе Ferrari 488 GTB. Суперкар отличается от базовой модели облегчённым на 90 килограммов кузовом и 720-сильной 3,9-литровой «турбовосьмёркой». Купе разгоняется до
100 км/чза 2,85 секунды, а его максимальная скорость составляет 340 км/ч.
«Народным» автомобилем года от Джереми Кларксона оказалось роскошное купе Bentley Continental GT. Это связано с тем, что ведущему больше понравилась базовая версия с четырёхлитровым V8 мощностью 550 л.с., а не топовая модификация, оснащённая 635-сильным шестилитровым W12.
Джереми отметил, что компания Bentley принадлежит концерну Volkswagen, название которого в дословном переводе означает «народный автомобиль». Кларксон добавил, что восьмицилиндровое купе лучше управляется и потребляет меньше топлива, хотя обладает таким же роскошным салоном.
Победителей премии News UK Motor Awards 2019 в остальных номинациях выбрали по результатам опроса жителей Великобритании, которые оставили более 270 тысяч голосов: