Коллекцию машин звезды «Форсажа» пустят с молотка

Джереми Кларксон выбрал лучшие автомобили 2019 года. Их всего два

Новости

Николай Андреев

В рамках премии News UK Motor Awards 2019, учреж­дённой радио­станцией talkSPORT и изданием The Sunday Times, колумнист этой газеты и ведущий шоу The Grand Tour Джереми Кларксон назвал лучшие машины. Правда, всего в двух категориях: суперкар и «народный» автомобиль 2019 года.

Ferrari 488 Pista
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Ferrari 488 Pista

  • В номинации «Лучший суперкар года» победи­телем стал Ferrari 488 Pista. По словам Кларксона, это авто­мобиль, на котором можно без лишних усилий ездить очень быстро, что, по его словам, выгодно отличает 488-й от преды­дущих моделей марки, в которых приходи­лось бороться с большой мощностью.

  • Pista является самой мощной версией купе Ferrari 488 GTB. Суперкар отлича­ется от базовой модели облегчён­ным на 90 кило­­граммов кузовом и 720-сильной 3,9-литровой «турбо­­вось­мёркой». Купе разгоня­ется до 100 км/ч за 2,85 секунды, а его макси­мальная скорость состав­ляет 340 км/ч.

Bentley Continental GT
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Bentley Continental GT

  • «Народным» автомобилем года от Джереми Кларксона оказа­лось роскошное купе Bentley Continental GT. Это связано с тем, что ведущему больше понрави­лась базовая версия с четырёх­литровым V8 мощностью 550 л.с., а не топовая модифи­кация, оснащённая 635-сильным шести­литровым W12.

  • Джереми отметил, что компания Bentley принад­лежит концерну Volkswagen, название которого в дослов­ном переводе означает «народный автомобиль». Кларксон добавил, что восьми­цилин­дровое купе лучше управ­ляется и потребляет меньше топлива, хотя обладает таким же роскошным салоном.

Победителей премии News UK Motor Awards 2019 в остальных номинациях выбрали по результатам опроса жителей Великобритании, которые оставили более 270 тысяч голосов:

Porsche 911 – автомобиль года по мнению The Sunday Times
Land Rover Defender – автомобиль года по мнению The Sun
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Porsche 911 – автомобиль года по мнению The Sunday Times

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