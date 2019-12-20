Лучшие и худшие автомобили 2019 года по версии Джереми Кларксона

«Комфорт? Ну нет. Это явно не сильная сторона нового Jimny. На небольших скоростях он, конечно, комфортнее предшественника, но у того подвеска была твёрже камня — поэтому его сложно переплюнуть. Однако на больших скоростях (а большая скорость для Jimny — это уже 70 км/ч) он по-прежнему плохо управляется. А ещё боится бокового ветра и плохо тормозит. Но если пошёл снег, а вам нужно проехать поперёк поля, чтобы добраться до сломанной изгороди и починить её, лучше Jimny транспорта не найти. Обуйте его в нормальные внедорожные покрышки, и он уложит на обе лопатки Land Rover. А ещё я выехал на нём в поле, отключил передний мост и систему стабилизации и вспомнил, каково это — быть пятилетним ребёнком. За это ему спасибо».