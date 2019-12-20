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Лучшие и худшие автомобили 2019 года по версии Джереми Кларксона

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Андрей Шульдешов

Джереми Кларксон составил список автомобилей, с которыми познакомился в уходящем году и которые его порадовали. Или, наоборот, разочаровали. По традиции этот перечень был опубликован в британской газете The Times. И вот какие машины попали в список Кларксона — и почему.

Автомобили, которые понравились Кларксону

Audi R8 V10 perfomance quattro

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«Я два месяца ездил по Вьетнаму на велосипеде и слушал про акции протеста экоактивистов. Поэтому потом, когда я очутился за рулём Audi R8 V10 performance quattro, мне показалось, что подобные машины немного дурацкие и бесполезные. Она грохочет как вулкан: видели бы вы её выхлоп! Некоторые железнодорожные тоннели и то меньше. Но через пару дней всё встало на свои места. Я начал понимать, что V10 — лучше, чем велосипед, а гонять на скорости под 300 км/ч интереснее, чем беспокоиться за судьбу планктона. За рулём этой машины сложно не осознать, что именно таким и должен быть суперкар».

Suzuki Jimny

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«Комфорт? Ну нет. Это явно не сильная сторона нового Jimny. На небольших скоростях он, конечно, комфортнее предшественника, но у того подвеска была твёрже камня — поэтому его сложно переплюнуть. Однако на больших скоростях (а большая скорость для Jimny — это уже 70 км/ч) он по-прежнему плохо управляется. А ещё боится бокового ветра и плохо тормозит. Но если пошёл снег, а вам нужно проехать поперёк поля, чтобы добраться до сломанной изгороди и починить её, лучше Jimny транспорта не найти. Обуйте его в нормальные внедорожные покрышки, и он уложит на обе лопатки Land Rover. А ещё я выехал на нём в поле, отключил передний мост и систему стабилизации и вспомнил, каково это — быть пятилетним ребёнком. За это ему спасибо».

Ferrari 488 Pista

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«Эта машина необоснованно дорога, скупо оснащена, и её делали люди, которые ненавидят своих клиентов. Но, тем не менее, это самый захватывающий и волнующий автомобиль в истории, на фоне которого остальные машины кажутся сделанными из мха и коры. Покатавшись на ней несколько дней, я уже начал сомневаться в данном самому себе обещании никогда не покупать среднемоторный суперкар, тем более марки Ferrari. Потому что 488 Pista не просто хороша или великолепна. Она где-то далеко за пределами этих определений».

Range Rover Velar SVAutobiography

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«Есть что-то в Веларе, что превращает рациональную сторону вашего мозга в кашу. Отчасти из-за того, как он выглядит. Мне не нужен Велар. Но я хочу себе такой. И если бы я покупал Велар, то выбрал бы 5-литровый V8 мощностью 550 лошадиных сил. C ним вы получите разгон до сотни за 4,5 секунды и дальше — в грохоте выхлопа — до 270 километров в час. В Range Rover, черт возьми!»

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

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«Если кто-то и способен сделать интересный кроссовер, так это Alfa Romeo. Под капотом Stelvio Quadrifoglio — усечённый на два цилиндра битурбомотор от Ferrari мощностью 510 лошадиных сил. И это не просто двигатель. Это произведение искусства — как пятая симфония Бетховена или картины живописца Уильяма Тёрнера. Поездка на нём — событие. Кататься на нём просто так, решая какие-то бытовые дела, — словно играть дешёвую базарную пьесу в Лондонском королевском зале искусств».

Ford Mustang V8 GT Convertible

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«С этой машиной хочется общаться как с щеночком. Её хочется чесать между боковых зеркал и усаживать рядом с собой у камина холодными вечерами. Я проехал на кабриолете от Франции до Англии, и за 11 часов за рулём у меня ничего не затекло и не заболело. Нет, мне не нужен «Мустанг», равно как не интересен и любой другой масл-кар. Но я тоскую по этой машине».

Mercedes-AMG A35 4Matic

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«В этой штуке — 306 лошадиных сил. Поэтому здесь и полный привод — без него никак. Она жёсткая, агрессивная и захватывающая. Это трековая ракета, на которой можно ездить по дорогам, причём она сделана немцами, и это чувствуется — не то что какие-нибудь французские или корейские конкуренты. К тому же Mercedes-AMG A35 — одна из немногих машин, в которой работу полного привода ощущаешь даже на сухой ровной дороге».

Renault Megane RS Trophy

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«Я никогда не катался на американских горках, закинувшись кислотой. Но я прокатился на Renault Megane RS Trophy и по ощущениям это что-то близкое. Французские хот-хэтчи всегда оставляли такое впечатление, словно их собрали из старых пластиковых формочек от шоколадных конфет, а электронику спаяли из бракованных микросхем от дешёвых часов Casio. Но последний Megane — не такой. По качеству сборки и материалов он уже настолько хорош, что наощупь его легко спутать с «Гольфом».

Peugeot Rifter GT Line

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«Ребята из команды The Grand Tour долго смеялись надо мной, когда увидели эту машину — ведь мне предстояло ездить на ней целую неделю. Да и название у него так себе, Rifter: такое ощущение, что речь идёт о какой-то штуковине для производства героина. Но ещё на парковке я сразу отметил удивительно малый радиус поворота и до смешного лёгкий руль. А потом проехал на этом малыше через лежачий полицейский и заметил, что... ничего не заметил. Rifter предназначен для людей, которые не горят желанием установить рекорд Нюрбургринга. А это почти всё население планеты».

Автомобили, которые разочаровали Кларксона

BMW X5 xDrive 30d M Sport

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«Мне показалось, что бортовая электроника засыпала и перезагружалась каждые несколько минут, а меню мультимедийки оказалось таким сложным, что этому кроссоверу явно нужен автопилот: водитель всё равно будет занят блужданием по подразделам и вкладкам, а не управлением. Да, на ключе есть дисплей, и теперь можно дистанционно смотреть, сколько топлива осталось в баке. Но из-за этого ключ большой и неудобный, и ты словно носишь в кармане телек из семидесятых. BMW X5 оставил впечатление машины, в которой слишком много мелочей и нюансов было не учтено и не продумано».

Audi TTS Roadster 2.0 quattro

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«Audi TTS Roadster оказалась просто ещё одной горячей компактной Audi — то есть похожа на симпатичных блондинок, ведущих телешоу в вечерний прайм-тайм: они милые, красивые и профессиональные, но они никогда не скажут в эфире ничего скандального и резонансного. Купил бы я себе такую? Нет. Она слишком шумная на больших скоростях, а трястись на ней по улицам Лондона мне надоело. А самая большая проблема этого родстера в том, что он не убеждает тебя прыгнуть за руль и мчать. Нет, я лучше прогуляюсь. Мне это полезно».

Toyota GR Supra

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«У новой «Супры» есть рядная «шестёрка» от BMW мощностью 340 лошадиных сил, автомат оттуда же, равно как и передняя панель и большинство кнопок в салоне. И я не против этого — просто всё это как-то не работает. Она... обычная. А я ожидал, не знаю, немного чили и лемонграсса в этом коктейле. И чего-то более волнующего на слух, чем гул покрышек. Мне понравились динамика и управляемость, но вы можете получить то же, купив Toyota GT86 на 25 тысяч фунтов дешевле. Или куда более приятную на вид BMW Z4».

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