Неравный бой: старый Ferrari F40 против современного 488 Pista

Любимый Феррари Эрика Клэптона выставили на продажу — всего за 117 700 долларов

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Дмитрий Елизаров

Британский маркетплейс AutoTrader опубликовал объявление о продаже Ferrari 599 GTB Fiorano F1, ранее принадле­жавшей знаменитому музыканту Эрику Клэптону. Цена — 89 900 фунтов стерлингов (117 700 долларов США). Это второй лот из коллекции суперкаров гитариста, первый своего владельца уже нашёл.

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  • Эрик Клэптон известен своей коллекцией итальянских суперкаров, и продавец утверждает, что эта конкретная Ferrari была одной из любимых машин музыканта. Пробег экзем­пляра составляет 23 595 миль (чуть менее 38 тысяч километров).

  • Ferrari 599 GTB Fiorano F1 2008 года отличается чёрным цветом кузова Nero Daytona Black, светло-корич­невой кожей в интерьере, акустикой Bose и 20-дюймовыми колёсными дисками с карбон-керамическими тормозами.

  • Купе оснащено 12-цилиндровым мотором 6.0 мощностью 620 л.с. До 100 км/ч суперкар разгоняется за 3,5 секунды.

  • Ранее на этом же ресурсе был продан ещё один суперкар из собрания Клэптона. За Lamborghini Gallardo Superleggera неназванный покупатель заплатил 125 000 фунтов (чуть более 12 миллионов рублей).

Купили бы автомобиль знаменитости?

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