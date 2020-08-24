Любимый Феррари Эрика Клэптона выставили на продажу — всего за 117 700 долларов
Дмитрий Елизаров
Британский маркетплейс AutoTrader опубликовал объявление о продаже Ferrari 599 GTB Fiorano F1, ранее принадлежавшей знаменитому музыканту Эрику Клэптону. Цена — 89 900 фунтов стерлингов (117 700 долларов США). Это второй лот из коллекции суперкаров гитариста, первый своего владельца уже нашёл.
Эрик Клэптон известен своей коллекцией итальянских суперкаров, и продавец утверждает, что эта конкретная Ferrari была одной из любимых машин музыканта. Пробег экземпляра составляет 23 595 миль (чуть менее 38 тысяч километров).
Ferrari 599 GTB Fiorano F1 2008 года отличается чёрным цветом кузова Nero Daytona Black, светло-коричневой кожей в интерьере, акустикой Bose и 20-дюймовыми колёсными дисками с карбон-керамическими тормозами.
Купе оснащено 12-цилиндровым мотором 6.0 мощностью 620 л.с. До
100 км/чсуперкар разгоняется за 3,5 секунды.
Ранее на этом же ресурсе был продан ещё один суперкар из собрания Клэптона. За Lamborghini Gallardo Superleggera неназванный покупатель заплатил 125 000 фунтов (чуть более 12 миллионов рублей).