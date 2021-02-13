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Россиянин продаёт уникальный Mercedes-Benz CL 63 AMG — он 2008 года и без пробега

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Кирилл Малышев

Выпущенный в 2008 году Mercedes-Benz CL 63 AMG после продажи дилером оказался в частной коллекции и провёл почти всю свою жизнь в гараже. Сейчас его выставили на продажу на Авто.ру. За заряженную немецкую «капсулу времени» просят 4,7 миллиона рублей.

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  • Цена выглядит привлекательно. За эту сумму у Мерседеса сегодня можно купить только купе C 200 (от 4,14 миллиона рублей), а вот Е 200 уже дороже (от 5,32 миллиона рублей).

  • Выставленный на продажу авто­мобиль белого цвета с чёрным кожаным салоном. На одометре значится тот же 871 километр, что указан в объявлении. Весь пробег, как гласит описание, пройден практически сразу после приобретения купе. Состояние обещано идеальное.

  • CL 63 — младшая AMG-модель семейства. До рестайлинга 2010 года он был вооружён атмосферным мотором 6.2 V8 мощностью 525 л.с. Разгон до сотни занимает у машины 4,6 секунды. После обновления агрегат заменили на наддувный 5.5 V8 на 544 л.с. Старшая модель CL 65 AMG с шести­литровым V12 сначала выдавала 612 л.с., затем – 630 л.с. У неё разгон занимал 4,4 секунды.

  • Автор YouTube-канала TheSketchMonkey опубликовал видео о виртуаль­ном превращении Mercedes-Benz S-класса поколения W140, выпускав­шегося в 1990-х, в более современную модель. В ролике показан почти весь процесс «обновления» седана, который получил некоторые черты от W222. Превращение модели заключалось не просто в использо­вании фар, решётки радиатора или обвеса в духе более современного S-класса. Автор, среди прочего, изменил плечевую линию кузова, геометрию капота и ветрового стекла.

А вам какой S-класс больше нравится?

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