Россиянин продаёт уникальный Mercedes-Benz CL 63 AMG — он 2008 года и без пробега

Цена выглядит привлекательно. За эту сумму у Мерседеса сегодня можно купить только купе C 200 (от 4,14 миллиона рублей), а вот Е 200 уже дороже (от 5,32 миллиона рублей).

Выставленный на продажу авто­мобиль белого цвета с чёрным кожаным салоном. На одометре значится тот же 871 километр, что указан в объявлении. Весь пробег, как гласит описание, пройден практически сразу после приобретения купе. Состояние обещано идеальное.

CL 63 — младшая AMG-модель семейства. До рестайлинга 2010 года он был вооружён атмосферным мотором 6.2 V8 мощностью 525 л.с. Разгон до сотни занимает у машины 4,6 секунды. После обновления агрегат заменили на наддувный 5.5 V8 на 544 л.с. Старшая модель CL 65 AMG с шести­литровым V12 сначала выдавала 612 л.с., затем – 630 л.с. У неё разгон занимал 4,4 секунды.