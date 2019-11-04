6 проблем подержанных седанов Mercedes-Benz C-класса W204

2. Коробка 7G-Tronic

С-класс с «механикой» в России не найти, хотя W204 с ней выпускался. Пятиступенчатый «автомат», известный и по другим моделям Mercedes-Benz своей надёжностью, устанавливался на машины первых лет выпуска. Но потом его сменила новая, 7-ступенчатая АКПП, проблемы с которой могут возникнуть на пробеге до 100 тыс. км.

Что делать

Чаще всего из строя выходит электронный блок управления «автоматом», который расположен прямо внутри АКПП. Его компоненты не выдерживают высоких температур, поэтому рецепт долголетия коробки — аккуратная езда, не допускающая её перегрева, а также контроль за чистотой радиатора охлаждения. Со временем блок был модерни­зирован и его последние версии надёжнее.

Реже, но всё-таки случается неисправность самого радиатора, из-за которой масло «автомата» смешивается с антифризом двигателя. В работе коробки появляются рывки — и мириться с ними не стоит. На таком «коктейле» АКПП долго не проработает.