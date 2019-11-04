6 проблем подержанных седанов Mercedes-Benz C-класса W204
Валерий Арутин
Седаны поколения W204, выпускавшиеся аж девять лет, с 2006 по 2015 год, пользуются популярностью до сих пор. Во-первых, они и сегодня смотрятся круто, особенно после рестайлинга. Во-вторых, благодаря длительности выпуска машины семейства есть на любой кошелёк. Наконец, это уже настоящий Мерседес: более компактные А-класс или CLA многие фанаты марки таковыми не считают. Ну и с надёжностью у W204 всё более-менее хорошо. Хотя и Mercedes-Benz C-класса W204 имеет свои хронические болезни.
1. Привод ГРМ
Эта проблема в разной степени тяжести присуща всем бензиновым моторам поколения W204. У наддувных «четвёрок» объёмом 1,6 и 1,8 литра однорядная цепь может вытянуться уже к 70–
Что делать
Главное — не проморгать момент. При первых признаках износа цепи — появлении шума в передней части двигателя и ошибок в памяти блока управления — её нужно менять на новую. Иначе потом вместе с ней придётся покупать новые звёздочки и фазовращатели. А в случае с мотором V6 — ещё и приводимый цепью балансирный вал, который меняется со снятием двигателя. Стоимость такого ремонта может достигать нескольких тысяч евро!
2. Коробка 7G-Tronic
С-класс с «механикой» в России не найти, хотя W204 с ней выпускался. Пятиступенчатый «автомат», известный и по другим моделям Mercedes-Benz своей надёжностью, устанавливался на машины первых лет выпуска. Но потом его сменила новая, 7-ступенчатая АКПП, проблемы с которой могут возникнуть на пробеге до
Что делать
Чаще всего из строя выходит электронный блок управления «автоматом», который расположен прямо внутри АКПП. Его компоненты не выдерживают высоких температур, поэтому рецепт долголетия коробки — аккуратная езда, не допускающая её перегрева, а также контроль за чистотой радиатора охлаждения. Со временем блок был модернизирован и его последние версии надёжнее.
Реже, но всё-таки случается неисправность самого радиатора, из-за которой масло «автомата» смешивается с антифризом двигателя. В работе коробки появляются рывки — и мириться с ними не стоит. На таком «коктейле» АКПП долго не проработает.
3. Насос гидроусилителя
Компоненты шасси у W204 надёжны, и даже «расходники» вроде сайлентблоков или стоек стабилизатора могут прослужить до
Что делать
Увы, новый насос стоит около 40 тыс. рублей. Спрос рождает предложение, поэтому на рынке много неоригинала разного качества. Узел от авторитетного производителя (например, Bosch) можно найти примерно вдвое дешевле. Другой вариант — покупка восстановленного насоса, но сколько такой прослужит, точно не скажет никто.
4. Модуль замка зажигания
Ключ зажигания на W204 электронный, без металлического жала — водитель просто вставляет брелок в слот и его поворотом активирует стартер. Блок, управляющий процессом, не очень надёжен — в один неприятный момент
Что делать
Модуль замка зажигания придётся менять — сам он стоит 18–40 тыс. рублей, в зависимости от комплектации автомобиля. Плюс работа по установке его коммуникации с ключами и остальной электроникой. В общем, сумма в итоге может получиться немаленькая.
5. Задние фонари
Через несколько лет задние фонари могут потухнуть — и проблема не в копеечных лампах. Из строя выходит плата, на которой они установлены.
Что делать
Чаще всего причина неисправности — влага, провоцирующая коррозию контакта фонаря с массой. Контакт выгорает и свет отключается. Поэтому разъёмы стоит периодически проверять и обслуживать. Но если проблема оказалась слишком запущенной, новая плата фонаря стоит недорого — около 2 тысяч рублей.
6. Хром на кузове
Кузов у седана крепкий и покрашен хорошо — коррозия, если она есть, скорее всего свидетельствует о былом ДТП и некачественном кузовном ремонте. А вот отделка хромом через несколько лет мутнеет и автомобиль теряет нарядный вид.
Что делать
Хром страдает прежде всего от дорожных реагентов, разъедающих покрытие. Поэтому совет простой: осенью-зимой почаще споласкивать машину, и желательно на проверенной мойке — говорят, что некачественный шампунь тоже вредит блестящему покрытию.