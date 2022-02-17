ЦКАД не досчитался 924 млн, конец простоя АвтоВАЗа и самая дикая Toyota. Главное за день

Добрый вечер! В Атлантическом океане горит большое грузовое судно. После того, как на корабле вспыхнул пожар, его экипаж погрузился в шлюпки и эвакуировался в полном составе. Судно, которое способно перевозить до 4000 автомобилей, предположительно, загружено машинами Volkswagen и Porsche. Надеемся, что всё (как-то) обойдётся, а теперь — другие важные новости и интересные статьи за последние 24 часа.
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Первый тест минивэна Hyundai Staria
Мы познакомились с этим «космическим» вэном ещё в прошлом году, когда первые машины в Россию начали возить частные продавцы. Но с сегодняшнего дня Hyundai Staria продаётся у нас официально! Мы испытали новинку на горных сочинских дорогах и готовы рассказать о самых интересных особенностях «полноприводного Kia Carnival».
Самая сумасшедшая Тойота, которую мы когда-либо видели
Ох уж эта японская автокультура! Каждый петролхэд знает, что такое «босодзоку», но слышали ли вы о «кайдо-рейсерах»? Это направление тюнинга тоже появилось во времена расцвета японской мафии. Посмотрите, что случилось с Toyota Crown, владелец которой очень любит этот эксцентричный стиль.
Немного важных новостей
- Стало известно, сколько россияне не заплатили за проезд по платным дорогам.
- Заряженные Audi RS 3 оказались в России вдвое дороже обычной A3.
- Новую BMW 8 серии, раскрашенную под комиксы, оценили в 26 миллионов рублей.
- Конвейеры АвтоВАЗа перестанут простаивать весной.
Почитать (и поиграть) перед сном
Казалось бы, что может быть проще, чем купить подержанный кроссовер популярной модели? На вторичке масса подобных автомобилей! Но много предложений — это ещё и большая трудность выбора. И чтобы не ошибиться, необходимо очень внимательно изучать понравившиеся объявления. Давайте потренируемся на популярном в России Nissan Qashqai: 2016 год, относительно небольшой пробег, цена не по низу рынка. В чём же подвох?!
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Среди известных автомобильных имён немало таких, которые встречаются на капотах и багажниках моделей других марок. И наш свежий квиз посвящён именно таким экземплярам! Задача: взглянуть на каждое из перечисленных названий и убрать из списка «лишнего» производителя — того, который никогда не использовал такое наименование. Справитесь?
Кстати!
Парковка у мусорного контейнера во дворе — это штраф! Разбираемся, как наказывают хамов, перекрывающих доступ к бакам.