ЦКАД не досчитался 924 млн, конец простоя АвтоВАЗа и самая дикая Toyota. Главное за день

Казалось бы, что может быть проще, чем купить подержанный кроссовер популярной модели? На вторичке масса подобных автомобилей! Но много предложений — это ещё и большая трудность выбора. И чтобы не ошибиться, необходимо очень внимательно изучать понравившиеся объявления. Давайте потренируемся на популярном в России Nissan Qashqai: 2016 год, относительно небольшой пробег, цена не по низу рынка. В чём же подвох?!



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Среди известных автомобильных имён немало таких, которые встречаются на капотах и багажниках моделей других марок. И наш свежий квиз посвящён именно таким экземплярам! Задача: взглянуть на каждое из перечисленных названий и убрать из списка «лишнего» производителя — того, который никогда не использовал такое наименование. Справитесь?

