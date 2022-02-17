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Яндекс Go сделал отъезд из Шереметьево максимально быстрым

ЦКАД не досчитался 924 млн, конец простоя АвтоВАЗа и самая дикая Toyota. Главное за день

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Редакция Авто.ру

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Добрый вечер! В Атлантическом океане горит большое грузовое судно. После того, как на корабле вспыхнул пожар, его экипаж погрузился в шлюпки и эвакуировался в полном составе. Судно, которое способно перевозить до 4000 автомобилей, предположительно, загружено машинами Volkswagen и Porsche. Надеемся, что всё (как-то) обойдётся, а теперь — другие важные новости и интересные статьи за последние 24 часа.

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Первый тест минивэна Hyundai Staria

Мы познакомились с этим «космическим» вэном ещё в прошлом году, когда первые машины в Россию начали возить частные продавцы. Но с сегодняшнего дня Hyundai Staria продаётся у нас официально! Мы испытали новинку на горных сочинских дорогах и готовы рассказать о самых интересных особенностях «полноприводного Kia Carnival».

Самая сумасшедшая Тойота, которую мы когда-либо видели

Ох уж эта японская автокультура! Каждый петролхэд знает, что такое «босодзоку», но слышали ли вы о «кайдо-рейсерах»? Это направление тюнинга тоже появилось во времена расцвета японской мафии. Посмотрите, что случилось с Toyota Crown, владелец которой очень любит этот эксцентричный стиль.

Немного важных новостей

Почитать (и поиграть) перед сном

Казалось бы, что может быть проще, чем купить подержанный кроссовер популярной модели? На вторичке масса подобных автомобилей! Но много предложений — это ещё и большая трудность выбора. И чтобы не ошибиться, необходимо очень внимательно изучать понравившиеся объявления. Давайте потренируемся на популярном в России Nissan Qashqai: 2016 год, относительно небольшой пробег, цена не по низу рынка. В чём же подвох?!

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Среди известных автомобильных имён немало таких, которые встречаются на капотах и багажниках моделей других марок. И наш свежий квиз посвящён именно таким экземплярам! Задача: взглянуть на каждое из перечисленных названий и убрать из списка «лишнего» производителя — того, который никогда не использовал такое наименование. Справитесь?

Кстати!

Парковка у мусорного контейнера во дворе — это штраф! Разбираемся, как наказывают хамов, перекрывающих доступ к бакам.

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