«Четырёхглазый» суперкар султана Брунея оценили в 54,8 миллиона рублей

Продавцы утверждают, что иных владельцев у раритета, кроме султана и компании Curated, не было. Сразу после постройки в начале 1993 года суперкар экспонировался на стенде Cizeta в рамках женевского автосалона, после чего был перевезён в Модену, где располагалась фирма, а затем отправлен заказчику. Машина хранилась в Сингапуре вплоть до лета 2020 года, когда американская компания выкупила её и доставила во Флориду.

Это единственная Сizeta V16T среди всех собранных, оформленная в сочетании синего цвета кузова и синего же интерьера. Кроме того, по заказу коллекционера производители несколько изменили очертания воздухозаборников на кузове. При этом глава компани Cizeta и автор проекта Клаудио Замполли, как уверяют в Curated, всегда называл своим любимым именно этот экземпляр купе. Внешность суперкару нарисовал знаменитый стилист Марчелло Гандини — в его творческой биографии значатся, к примеру, Lamborghini Countach и Diablo.

Основным достоинством экстравагантного суперкара, помимо внешнего дизайна, считался необычный двигатель. Спроектированный инженером Оливьеро Педрацци по схеме V16 мотор имел 64 клапана, 8 распредвалов, четыре головки цилиндров и две цепи привода газораспределительных механизмов. Развивал он 540 л.с., устанавливался поперечно и работал в паре с 5-ступенчатой «механикой» ZF.