«Четырёхглазый» суперкар султана Брунея оценили в 54,8 миллиона рублей
Дмитрий Елизаров
Суперкар Сizeta V16T выставлен на продажу компанией Curated из Майами. Это шестая по счёту из всего девяти собранных машин. Купе 1993 года от создателей Lamborghini было заказано для коллекции султана Брунея, никогда официально не регистрировалось и имеет пробег менее 1000 километров.
Продавцы утверждают, что иных владельцев у раритета, кроме султана и компании Curated, не было. Сразу после постройки в начале 1993 года суперкар экспонировался на стенде Cizeta в рамках женевского автосалона, после чего был перевезён в Модену, где располагалась фирма, а затем отправлен заказчику. Машина хранилась в Сингапуре вплоть до лета 2020 года, когда американская компания выкупила её и доставила во Флориду.
Это единственная Сizeta V16T среди всех собранных, оформленная в сочетании синего цвета кузова и синего же интерьера. Кроме того, по заказу коллекционера производители несколько изменили очертания воздухозаборников на кузове. При этом глава компани Cizeta и автор проекта Клаудио Замполли, как уверяют в Curated, всегда называл своим любимым именно этот экземпляр купе. Внешность суперкару нарисовал знаменитый стилист Марчелло Гандини — в его творческой биографии значатся, к примеру, Lamborghini Countach и Diablo.
Основным достоинством экстравагантного суперкара, помимо внешнего дизайна, считался необычный двигатель. Спроектированный инженером Оливьеро Педрацци по схеме V16 мотор имел 64 клапана, 8 распредвалов, четыре головки цилиндров и две цепи привода газораспределительных механизмов. Развивал он 540 л.с., устанавливался поперечно и работал в паре с 5-ступенчатой «механикой» ZF.
О том, что раритет будет выставлен на продажу, стало известно ещё в августе. Однако в какую сумму оценили суперкар, выяснилось только сейчас. В Curated утверждают, что назовут конкретную цифру только заинтересованному покупателю, но по данным Business Insider, речь идёт о 750 тысячах долларов — то есть почти 55 миллионах рублей.