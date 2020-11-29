Не похожи ничем, кроме цены: дрэг-битва хот-хэтчей Toyota и Honda с интересным результатом

Британский портал Carwow провёл очередную дрэг-битву — на сей раз участниками стали хот-хэтчи Toyota GR Yaris и Honda Civic Type R, которые не похожи ничем, кроме цены и наличия механической коробки передач. У них серьёзная разница в мощности и разные типы привода, а сравнение проходило в дождливый день.