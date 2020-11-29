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Не похожи ничем, кроме цены: дрэг-битва хот-хэтчей Toyota и Honda с интересным результатом

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Михаил Кондратьев

Британский портал Carwow провёл очередную дрэг-битву — на сей раз участниками стали хот-хэтчи Toyota GR Yaris и Honda Civic Type R, которые не похожи ничем, кроме цены и наличия механической коробки передач. У них серьёзная разница в мощности и разные типы привода, а сравнение проходило в дождливый день.

  • Более компактный GR Yaris, представ­ленный в начале 2020 года, оснащён турбиро­ванным трёх­цилинд­ровым мотором объёмом 1,6 литра и мощностью 261 л.с. (272 силы в версии для домашнего рынка) при 360 Нм крутящего момента. Привод — полный, с возмож­ностью распре­деления тяги в пропорции 30:70 в пользу задней оси.

  • Кроме того, автомобиль из ролика оснащён опциональ­ными само­блоки­рующи­мися дифферен­циалами на каждой из осей. Стоимость такого хэтча в Велико­британии составляет почти 33,5 тысячи фунтов стерлингов (без малого 3,4 миллиона рублей).

  • Переднеприводный Civic Type R при массе 1380 кило­граммов на центнер тяжелее «Яриса», однако и значительно мощнее: его двух­литровая «турбо­четвёрка» выдаёт 320 сил и 400 Нм. Само­блоки­рующийся дифферен­циал тоже наличе­ствует. Стоимость этого хот-хэтча равна 32,8 тысячи фунтов стерлингов (3,3 миллиона рублей).

Civic Type R или GR Yaris?

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