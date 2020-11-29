Не похожи ничем, кроме цены: дрэг-битва хот-хэтчей Toyota и Honda с интересным результатом
Михаил Кондратьев
Британский портал Carwow провёл очередную дрэг-битву — на сей раз участниками стали хот-хэтчи Toyota GR Yaris и Honda Civic Type R, которые не похожи ничем, кроме цены и наличия механической коробки передач. У них серьёзная разница в мощности и разные типы привода, а сравнение проходило в дождливый день.
Более компактный GR Yaris, представленный в начале 2020 года, оснащён турбированным трёхцилиндровым мотором объёмом 1,6 литра и мощностью 261 л.с. (272 силы в версии для домашнего рынка) при 360 Нм крутящего момента. Привод — полный, с возможностью распределения тяги в пропорции 30:70 в пользу задней оси.
Кроме того, автомобиль из ролика оснащён опциональными самоблокирующимися дифференциалами на каждой из осей. Стоимость такого хэтча в Великобритании составляет почти 33,5 тысячи фунтов стерлингов (без малого 3,4 миллиона рублей).
Переднеприводный Civic Type R при массе 1380 килограммов на центнер тяжелее «Яриса», однако и значительно мощнее: его двухлитровая «турбочетвёрка» выдаёт 320 сил и 400 Нм. Самоблокирующийся дифференциал тоже наличествует. Стоимость этого хот-хэтча равна 32,8 тысячи фунтов стерлингов (3,3 миллиона рублей).