Honda Civic Type R превратили в спортивный кроссовер с 229-миллиметровым клиренсом

Фирма Ralph Hosier Engineering полностью переделала переднюю и заднюю подвески Type R, расширив колею и увеличив дорожный просвет до 229 миллиметров!

Civic Type R OveRland получил также специальные диски с внедорожной резиной, две запаски в багажнике, раздутые колёсные арки и множество воздухозаборников. Этот проект ещё не закончен: на доделки требуется примерно месяц.

Во втором ателье, Team Dynamics Motorsport, решили поработать над двухлитровой «турбочетвёркой» модели. За счёт установки спортивного катализатора, новой прошивки блока управления двигателем, изменённой системы впуска и выпуска удалось увеличить мощность с 320 л.с. (400 Н·м) до 406 л.с. (500 Н·м). В «стоке» Civic Type R разгоняется до 100 км/ч за 5,7 секунды, а замеры модифицированной версии пока не проводили.