Honda Civic Type R превратили в спортивный кроссовер с 229-миллиметровым клиренсом
Николай Андреев
Британское подразделение Honda при поддержке двух тюнинг-ателье подготовили к фестивалю SMMT Test Day, проходящему на местном испытательном треке Милбрук, две особые модификации хот-хэтча Type R. Одну из них доработали в стиле раллийных автомобилей, а вторую превратили в трек-кар.
Фирма Ralph Hosier Engineering полностью переделала переднюю и заднюю подвески Type R, расширив колею и увеличив дорожный просвет до 229 миллиметров!
Civic Type R OveRland получил также специальные диски с внедорожной резиной, две запаски в багажнике, раздутые колёсные арки и множество воздухозаборников. Этот проект ещё не закончен: на доделки требуется примерно месяц.
Во втором ателье, Team Dynamics Motorsport, решили поработать над двухлитровой «турбочетвёркой» модели. За счёт установки спортивного катализатора, новой прошивки блока управления двигателем, изменённой системы впуска и выпуска удалось увеличить мощность с 320 л.с. (400 Н·м) до 406 л.с. (500 Н·м). В «стоке» Civic Type R разгоняется до 100 км/ч за 5,7 секунды, а замеры модифицированной версии пока не проводили.
Доработке подверглись и другие системы хот-хэтча: появились 19-дюймовые колёса, заниженная подвеска, регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости, армированные тормозные шланги и доработанные задние рычаги развала колёс.
Оба проекта созданы в единственном экземпляре, но оба тюнинг-ателье обещают, что построят такие автомобили ещё разок-другой, если найдутся заказчики.