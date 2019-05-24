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Honda Civic Type R превратили в спортивный кроссовер с 229-миллиметровым клиренсом

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Николай Андреев

Британское подразделение Honda при поддержке двух тюнинг-ателье подготовили к фестивалю SMMT Test Day, проходящему на местном испытательном треке Милбрук, две особые модификации хот-хэтча Type R. Одну из них доработали в стиле раллийных автомобилей, а вторую превратили в трек-кар. 

Honda Civic Type R OveRland
Honda Civic Type R OveRland
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Honda Civic Type R OveRland

  • Фирма Ralph Hosier Engineering полностью переделала переднюю и заднюю подвески Type R, расширив колею и увеличив дорожный просвет до 229 миллиметров!

  • Civic Type R OveRland получил также специальные диски с внедорожной резиной, две запаски в багажнике, раздутые колёсные арки и множество воздухозаборников. Этот проект ещё не закончен: на доделки требуется примерно месяц.

  • Во втором ателье, Team Dynamics Motorsport, решили поработать над двухлитровой «турбочетвёркой» модели. За счёт установки спортивного катализатора, новой прошивки блока управления двигателем, изменённой системы впуска и выпуска удалось увеличить мощность с 320 л.с. (400 Н·м) до 406 л.с. (500 Н·м). В «стоке» Civic Type R разгоняется до 100 км/ч за 5,7 секунды, а замеры модифицированной версии пока не проводили.

  • Доработке подверглись и другие системы хот-хэтча: появились 19-дюймовые колёса, заниженная подвеска, регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости, армированные тормозные шланги и доработанные задние рычаги развала колёс.

Оба проекта созданы в единственном экземпляре, но оба тюнинг-ателье обещают, что построят такие автомобили ещё разок-другой, если найдутся заказчики.

Какой проект круче?

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