На продажу выставили cреднемоторный хот-хэтч Honda Civic

Среднемоторный Civic оснащён шести­цилиндровым двигателем объёмом 3,2 литра на 260 л.с. и шестиступен­чатой механиче­ской коробкой передач от Acura CL Type S. Мотор установлен на специально разра­ботанном подрамнике, кузов хэтчбека усилен внутренним каркасом. Привод — на задние колёса.

Топливный бак и аккумулятор пере­несены под капот, на место, где ранее распо­лагался штатный двигатель. В ходовой части применены дора­ботанные компоненты от Nissan 240Z и Chevrolet Corvette четвёртого поколения. Обута средне­моторная трёхдверка в 15-дюймовые колёсные диски Enkei с разно­размерными шинами Pirelli P Zero.

Аэродинамический бодикит был разработан специально для проекта и включает в себя капот с вентиляци­онными отверстиями, новый бампер, спойлер, расширенные колёсные арки с воздухо­заборниками и тому подобное. Основные доработки в интерьере — сиденья с усиленной боковой поддержкой, руль, дополни­тельные приборы и металли­ческие накладки на педали.