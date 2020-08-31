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На продажу выставили cреднемоторный хот-хэтч Honda Civic

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Дмитрий Елизаров

Хэтчбек Honda Civic 1984 года выпуска, радикально пере­строенный по проекту известного кастомайзера и строителя хот-родов из Вашинг­тона Энди Барчека, выставлен на продажу на аукционе Bring A Trailer. Цена уникального спорткара сейчас — 35 250 долларов. До конца торгов осталось четыре дня.

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  • Среднемоторный Civic оснащён шести­цилиндровым двигателем объёмом 3,2 литра на 260 л.с. и шестиступен­чатой механиче­ской коробкой передач от Acura CL Type S. Мотор установлен на специально разра­ботанном подрамнике, кузов хэтчбека усилен внутренним каркасом. Привод — на задние колёса.

  • Топливный бак и аккумулятор пере­несены под капот, на место, где ранее распо­лагался штатный двигатель. В ходовой части применены дора­ботанные компоненты от Nissan 240Z и Chevrolet Corvette четвёртого поколения. Обута средне­моторная трёхдверка в 15-дюймовые колёсные диски Enkei с разно­размерными шинами Pirelli P Zero.

  • Аэродинамический бодикит был разработан специально для проекта и включает в себя капот с вентиляци­онными отверстиями, новый бампер, спойлер, расширенные колёсные арки с воздухо­заборниками и тому подобное. Основные доработки в интерьере — сиденья с усиленной боковой поддержкой, руль, дополни­тельные приборы и металли­ческие накладки на педали.

  • На одометре хот-хэтча на данный момент — 9400 миль (15 100 километров), но продавец уведомляет, что фактический пробег спорткара неизвестен. Вместе с самим автомобилем покупателю передадут и подборку тематических журналов 90-х годов со статьями о трёхдверке, а также фото­альбом, иллюстри­рующий процесс постройки.

Как вам такой радикальный проект?

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