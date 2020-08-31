На продажу выставили cреднемоторный хот-хэтч Honda Civic
Дмитрий Елизаров
Хэтчбек Honda Civic 1984 года выпуска, радикально перестроенный по проекту известного кастомайзера и строителя хот-родов из Вашингтона Энди Барчека, выставлен на продажу на аукционе Bring A Trailer. Цена уникального спорткара сейчас — 35 250 долларов. До конца торгов осталось четыре дня.
Среднемоторный Civic оснащён шестицилиндровым двигателем объёмом 3,2 литра на 260 л.с. и шестиступенчатой механической коробкой передач от Acura CL Type S. Мотор установлен на специально разработанном подрамнике, кузов хэтчбека усилен внутренним каркасом. Привод — на задние колёса.
Топливный бак и аккумулятор перенесены под капот, на место, где ранее располагался штатный двигатель. В ходовой части применены доработанные компоненты от Nissan 240Z и Chevrolet Corvette четвёртого поколения. Обута среднемоторная трёхдверка в
15-дюймовыеколёсные диски Enkei с разноразмерными шинами Pirelli P Zero.
Аэродинамический бодикит был разработан специально для проекта и включает в себя капот с вентиляционными отверстиями, новый бампер, спойлер, расширенные колёсные арки с воздухозаборниками и тому подобное. Основные доработки в интерьере — сиденья с усиленной боковой поддержкой, руль, дополнительные приборы и металлические накладки на педали.
На одометре хот-хэтча на данный момент — 9400 миль (15 100 километров), но продавец уведомляет, что фактический пробег спорткара неизвестен. Вместе с самим автомобилем покупателю передадут и подборку тематических журналов
90-хгодов со статьями о трёхдверке, а также фотоальбом, иллюстрирующий процесс постройки.