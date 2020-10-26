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На продажу выставили 17-летний хэтчбек Honda Civic — он почти как новый

Новости

Кирилл Малышев

На онлайн-аукцион eBay выставлен необычный хэтчбек Honda Civic 2003 года выпуска. Просят за машину 29 500 канадских долларов, что в переводе на рубли — 1,72 миллиона. Для сравнения: в США цена Civic 2021 модель­ного года стартует примерно с той же суммы (21 050 американских долларов).

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  • В США и Канаде версия модели Civic носила приставку SiR. Машину собирали в Велико­британии, а потом пере­возили за океан. Продава­емый экзем­пляр за 17 лет проехал всего 15 500 километров. Зимой он не эксплуати­ровался.

  • Под капотом Honda Civic SiR установ­лена рядная атмо­сферная «четвёрка» объёмом два литра. С неё сняли 160 л.с. и 179 Нм. Через 5-ступен­чатую «механику» тяга идёт на передние колёса. Разгон до 60 миль/ч (96 км/ч) занимает 7,6 секунды.

  • У первого владельца автомобиль провёл 17 лет и только два месяца назад перешёл в другие руки. К машине прилагаются полный комплект ключей и резина, установ­ленная ещё на заводе. Перед продажей Civic прошёл ТО у дилера.

  • На прошлой неделе сообщалось о продаже на eBay внедорожника Subaru Forester 2003 года, который за 17 лет проехал всего 10 380 километров. Кроссовер пред­ставлен в простой комплектации с ручным кондици­онером и тканевым салоном, что лишает его коллекци­онной ценности.

Стоит машина таких денег?

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