На продажу выставили 17-летний хэтчбек Honda Civic — он почти как новый
Кирилл Малышев
На онлайн-аукцион eBay выставлен необычный хэтчбек Honda Civic 2003 года выпуска. Просят за машину 29 500 канадских долларов, что в переводе на рубли — 1,72 миллиона. Для сравнения: в США цена Civic 2021 модельного года стартует примерно с той же суммы (21 050 американских долларов).
В США и Канаде версия модели Civic носила приставку SiR. Машину собирали в Великобритании, а потом перевозили за океан. Продаваемый экземпляр за 17 лет проехал всего 15 500 километров. Зимой он не эксплуатировался.
Под капотом Honda Civic SiR установлена рядная атмосферная «четвёрка» объёмом два литра. С неё сняли 160 л.с. и 179 Нм. Через
5-ступенчатую «механику» тяга идёт на передние колёса. Разгон до 60 миль/ч (96 км/ч)занимает 7,6 секунды.
У первого владельца автомобиль провёл 17 лет и только два месяца назад перешёл в другие руки. К машине прилагаются полный комплект ключей и резина, установленная ещё на заводе. Перед продажей Civic прошёл ТО у дилера.
На прошлой неделе сообщалось о продаже на eBay внедорожника Subaru Forester 2003 года, который за 17 лет проехал всего 10 380 километров. Кроссовер представлен в простой комплектации с ручным кондиционером и тканевым салоном, что лишает его коллекционной ценности.