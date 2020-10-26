На продажу выставили 17-летний хэтчбек Honda Civic — он почти как новый

В США и Канаде версия модели Civic носила приставку SiR. Машину собирали в Велико­британии, а потом пере­возили за океан. Продава­емый экзем­пляр за 17 лет проехал всего 15 500 километров. Зимой он не эксплуати­ровался.

Под капотом Honda Civic SiR установ­лена рядная атмо­сферная «четвёрка» объёмом два литра. С неё сняли 160 л.с. и 179 Нм. Через 5-ступен ­чатую «механику» тяга идёт на передние колёса. Разгон до 60 миль/ч (96 км/ч) занимает 7,6 секунды.

У первого владельца автомобиль провёл 17 лет и только два месяца назад перешёл в другие руки. К машине прилагаются полный комплект ключей и резина, установ­ленная ещё на заводе. Перед продажей Civic прошёл ТО у дилера.