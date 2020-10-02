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Новое поколение седана Honda Civic: первые шпионские фото

Новости

Борис Закиров

Седан Honda Civic одиннадцатого поколения попался фото­шпионам во время тестов в Колорадо, США. Снимки закамуф­лиро­ванного прототипа опубликованы изданием Motor1. По его данным, новинку представят весной 2021 года.

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  • За камуфляжем можно заметить немало изменений. Civic получил более вытянутую и узкую переднюю оптику. Через весь кузов проходит ровная выштамповка, которая заменяет собой сложные линии боковины актуального седана. На крышке багажника появился крупный спойлер: возможно, на снимках «подогретая» версия Civic­Si.

  • Ранее внешность будущих седана и хэтчбека была раскрыта на патентных изобра­жениях. Издание Motor1 сообщало, что будущий Civic Type R получит полный привод и гибридную силовую установку с 2,0-литровым ДВС суммарной мощностью около 400 лошадиных сил.

  • Семейство Civic текущего поколения включает в себя седан, хэтчбек, купе и хот-хэтч Civic Type R. Цены на самую дешёвую версию в США начинаются от 20,8 тысячи долларов (1,62 миллиона рублей).

  • На российском рынке модель Civic не представ­лена с мая 2015 года. Поставки были прекращены из-за невысокого спроса на данную модель.

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