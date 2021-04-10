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Сыновья потратили 8 месяцев на реставрацию первой машины отца — посмотрите на его реакцию

Новости

Дмитрий Елизаров

Братья Кортез из США, зарабатывающие реставрацией пожилых машин, использовали время вынужденного простоя из-за локдауна, чтобы подготовить сюрприз для своего отца. Они не только восстановили редкий хот-хэтч Honda Civic Si, который был первым спорткаром главы семейства, но и показали его реакцию на видео.

  • «Автомобили всегда были страстью нашей семьи», — заявил один из участников проекта Марк Кортез. При этом семья Кортез отличается внушительными масштабами: отец Марка был старшим из 10 сыновей, а у его матери — 10 братьев и сестёр.

  • Хот-хэтч от Honda появился в семье много лет назад: автомобиль выпущен в 1987 году. Однако два последних десятилетия он пылился в семейном гараже родителей Марка, и в июле прошлого года сыновья решили взяться за восстанов­ление автомобиля.

  • Обновлением лакокрасочного покрытия работы не ограничились: Civic по сути построили заново. В подвеске появились компоненты BC Racing, тормоза Wilwood и эффектные колёсные диски Fifteen52 Integrale на 17 дюймов, в заново отделанном салоне — ковши Recaro с четырёх­точечными ремнями, руль Mugen и встроенный каркас безопасности, а в моторном отсеке — новая клапанная крышка. Кроме того, в порядок были приведены сам двигатель и трансмиссия.

  • «Он простой мужик и, как правило, радуется таким же простым вещам, но автомобили всегда были одной из тем, которые его восхищали», — объяснил идею необычного проекта Марк Кортез. По его словам, этим работы над пожилым Honda Civic Si могут не ограничиться, так как реставраторы уже подумывают над заменой двигателя на более мощный.

  • Похожий Civic однажды стал базой для ещё одного необычного проекта. Трёхдверку 1984 года выпуска превратили в средне­моторный задне­приводный спорткар с шести­цилиндровым двигателем на 3,2 литра. В августе прошлого года един­ственный в своём роде автомобиль сменил владельца за 42 750 долларов (3,3 миллиона рублей).

Трогательная история, правда?

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