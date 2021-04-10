Сыновья потратили 8 месяцев на реставрацию первой машины отца — посмотрите на его реакцию

«Автомобили всегда были страстью нашей семьи», — заявил один из участников проекта Марк Кортез. При этом семья Кортез отличается внушительными масштабами: отец Марка был старшим из 10 сыновей, а у его матери — 10 братьев и сестёр.

Хот-хэтч от Honda появился в семье много лет назад: автомобиль выпущен в 1987 году. Однако два последних десятилетия он пылился в семейном гараже родителей Марка, и в июле прошлого года сыновья решили взяться за восстанов­ление автомобиля.

Обновлением лакокрасочного покрытия работы не ограничились: Civic по сути построили заново. В подвеске появились компоненты BC Racing, тормоза Wilwood и эффектные колёсные диски Fifteen52 Integrale на 17 дюймов, в заново отделанном салоне — ковши Recaro с четырёх­точечными ремнями, руль Mugen и встроенный каркас безопасности, а в моторном отсеке — новая клапанная крышка. Кроме того, в порядок были приведены сам двигатель и трансмиссия.

«Он простой мужик и, как правило, радуется таким же простым вещам, но автомобили всегда были одной из тем, которые его восхищали», — объяснил идею необычного проекта Марк Кортез. По его словам, этим работы над пожилым Honda Civic Si могут не ограничиться, так как реставраторы уже подумывают над заменой двигателя на более мощный.