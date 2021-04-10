Сыновья потратили 8 месяцев на реставрацию первой машины отца — посмотрите на его реакцию
Дмитрий Елизаров
Братья Кортез из США, зарабатывающие реставрацией пожилых машин, использовали время вынужденного простоя из-за локдауна, чтобы подготовить сюрприз для своего отца. Они не только восстановили редкий хот-хэтч Honda Civic Si, который был первым спорткаром главы семейства, но и показали его реакцию на видео.
«Автомобили всегда были страстью нашей семьи», — заявил один из участников проекта Марк Кортез. При этом семья Кортез отличается внушительными масштабами: отец Марка был старшим из 10 сыновей, а у его матери — 10 братьев и сестёр.
Хот-хэтч от Honda появился в семье много лет назад: автомобиль выпущен в 1987 году. Однако два последних десятилетия он пылился в семейном гараже родителей Марка, и в июле прошлого года сыновья решили взяться за восстановление автомобиля.
Обновлением лакокрасочного покрытия работы не ограничились: Civic по сути построили заново. В подвеске появились компоненты BC Racing, тормоза Wilwood и эффектные колёсные диски Fifteen52 Integrale на 17 дюймов, в заново отделанном салоне — ковши Recaro с четырёхточечными ремнями, руль Mugen и встроенный каркас безопасности, а в моторном отсеке — новая клапанная крышка. Кроме того, в порядок были приведены сам двигатель и трансмиссия.
«Он простой мужик и, как правило, радуется таким же простым вещам, но автомобили всегда были одной из тем, которые его восхищали», — объяснил идею необычного проекта Марк Кортез. По его словам, этим работы над пожилым Honda Civic Si могут не ограничиться, так как реставраторы уже подумывают над заменой двигателя на более мощный.
Похожий Civic однажды стал базой для ещё одного необычного проекта. Трёхдверку 1984 года выпуска превратили в среднемоторный заднеприводный спорткар с шестицилиндровым двигателем на 3,2 литра. В августе прошлого года единственный в своём роде автомобиль сменил владельца за 42 750 долларов (3,3 миллиона рублей).