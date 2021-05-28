Знаменитые британские ретрокары Morgan обновились: доработанная крыша и новый «бардачок»

Старую Хонду продают за 9,4 миллиона рублей — это Civic Mugen RR, каких всего 300 в мире

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Кирилл Малышев

В Великобритании продают 14-летний седан Honda Civic за 90 000 фунтов стерлингов (почти 9,4 миллиона рублей). Столь высокая цена объясняется тем, что это заряженное исполнение Civic Mugen RR и его выпустили всего в 300 экзем­плярах. А этот вдобавок ещё и отлично сохранился.

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  • Как гласит описание в объявлении, весь тираж Civic Mugen RR был распродан в первые десять минут после начала приёма заказов. Чтобы заказать какую-либо из оригинальных запасных частей, вы должны сначала доказать ателье Mugen, что владеете настоящим Civic Mugen RR, а не стили­зацией под него. Новыми все автомобили были реализованы в Японии. И все они окрашены в ярко-красный цвет.

  • У них 18-дюймовые диски особого дизайна, нестандартный обвес, бамперы из карбона, капот из алюминия, сниженная почти на 14 кило­граммов масса. Заднее антикрыло изготовлено из углепластика и настраивается по углу атаки. Двигателю доработали ПО, выпуск и распредвалы. Результат – 237 сил против 222 сил у Type R. В салоне установлены «ковши» Recaro и блок дополнительных приборов.

  • Машина проехала с 2007 года 53 000 километров. У неё прозрачная история и все необходимые документы. Автомобиль станет отличным пополнением коллекции фаната моделей JDM, считает The Drive.

  • В декабре на торгах стоимость 21-летнего купе Honda Civic выросла до 36,5 тысячи долларов. При этом машину актуального поколения у дилера можно купить почти вдвое дешевле. Двухдверка отнюдь не стояла два десятка лет законсерви­рованной, но пробег небольшой — 20 000 километров. В авариях автомобиль не был и имеет весьма скромную комплектацию.

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