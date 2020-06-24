Блогер сделал аквапринт, окунув машину в огромную ванну

Американский блогер Marko решил покрасить седан Honda Civic с помощью аквапринта. Обычно этот метод используется для отдельных деталей, потому что для нанесения покрытия предмет необходимо опускать в воду. Однако ради эксперимента машину целиком покрыли грунтовкой и затем погрузили её в большой контейнер, наполненный жидкостью, с помощью крана.

Кузов вытащенной из контейнера Хонды получил необычный и уникальный рисунок. Вот только автомобиль больше не может ездить самостоятельно.