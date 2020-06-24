Блогер сделал аквапринт, окунув машину в огромную ванну

Материал по теме
Блогеры сыграли в огромную Дженгу с помощью очень быстрой Теслы
В Рязани разбился Lamborghini, чуть не задев точно такой же суперкар
Николай Андреев
Американский блогер Marko решил покрасить седан Honda Civic с помощью аквапринта. Обычно этот метод используется для отдельных деталей, потому что для нанесения покрытия предмет необходимо опускать в воду. Однако ради эксперимента машину целиком покрыли грунтовкой и затем погрузили её в большой контейнер, наполненный жидкостью, с помощью крана.
Кузов вытащенной из контейнера Хонды получил необычный и уникальный рисунок. Вот только автомобиль больше не может ездить самостоятельно.