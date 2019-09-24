Найден 13-летний Honda Civic с пробегом 1,6 миллиона километров
Николай Андреев
В сети появились фотографии седана Honda Civic 2006 года, пробег которого перевалил отметку в один миллион миль (1,6 миллиона километров). Издание The Drive выяснило, что автомобиль сохранил и оригинальный двигатель, и родной «автомат».
Синий Honda Civic был куплен новым 13 лет назад в автосалоне Mathews Honda в Марионе, американский штат Огайо. С тех пор единственный владелец обслуживается там же, поэтому у официального дилера есть вся история автомобиля.
На пробеге 500 тысяч миль (804,7 тысячи километров) в двигателе заменили прокладку головки блока цилиндров. Позже вышел из строя электронный блок управления мотором — его также поставили новый.
Других серьёзных поломок не случилось — только плановые замены тормозных дисков с колодками, шин, свечей зажигания и прочего. По словам работников сервиса, этот Honda Civic приезжает на замену масла каждые три-четыре месяца.
Интересный факт: цифровой одометр автомобиля застыл на отметке 999 999 миль. Во время последнего обслуживания с помощью сервисного оборудования дилер зафиксировал пробег 1 001 043 мили (1 625 507 километров). Но владелец Сивика ездит на автомобиле каждый день, поэтому эта цифра уже наверняка стала больше.