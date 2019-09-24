Найден 13-летний Honda Civic с пробегом 1,6 миллиона километров

Синий Honda Civic был куплен новым 13 лет назад в автосалоне Mathews Honda в Марионе, американ­ский штат Огайо. С тех пор един­ствен­ный владелец обслужива­ется там же, поэтому у офици­ального дилера есть вся история автомобиля.

На пробеге 500 тысяч миль (804,7 тысячи кило­метров) в двигателе заменили прокладку головки блока цилиндров. Позже вышел из строя электронный блок управ­ления мотором — его также поставили новый.

Других серьёзных поломок не случилось — только плановые замены тормозных дисков с колодками, шин, свечей зажигания и прочего. По словам работников сервиса, этот Honda Civic приезжает на замену масла каждые три-четыре месяца.