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Найден 13-летний Honda Civic с пробегом 1,6 миллиона километров

Новости

Николай Андреев

В сети появились фотографии седана Honda Civic 2006 года, пробег которого перевалил отметку в один миллион миль (1,6 миллиона кило­метров). Издание The Drive выяснило, что автомобиль сохранил и оригинальный двигатель, и родной «автомат».

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  • Синий Honda Civic был куплен новым 13 лет назад в автосалоне Mathews Honda в Марионе, американ­ский штат Огайо. С тех пор един­ствен­ный владелец обслужива­ется там же, поэтому у офици­ального дилера есть вся история автомобиля.

  • На пробеге 500 тысяч миль (804,7 тысячи кило­метров) в двигателе заменили прокладку головки блока цилиндров. Позже вышел из строя электронный блок управ­ления мотором — его также поставили новый.

  • Других серьёзных поломок не случилось — только плановые замены тормозных дисков с колодками, шин, свечей зажигания и прочего. По словам работников сервиса, этот Honda Civic приезжает на замену масла каждые три-четыре месяца.

  • Интересный факт: цифровой одометр автомобиля застыл на отметке 999 999 миль. Во время последнего обслужи­вания с помощью сервисного оборудо­вания дилер зафикси­ровал пробег 1 001 043 мили (1 625 507 кило­метров). Но владелец Сивика ездит на автомобиле каждый день, поэтому эта цифра уже наверняка стала больше.

Верите в такой пробег?

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