Сколько нужно кубиков Lego, чтобы собрать хот-хэтч Honda Civic Type R

Команда из девяти человек потратила на проект больше 1300 часов. Для сборки использовались стандартные детали конструктора: их оказалось достаточно, чтобы передать замысловатый дизайн Type R до мельчайших деталей. Даже надписи Brembo на тормозных суппортах сделаны из Lego!

Сборку вели по чертежам настоящей машины. В основе макета — стальная рама, а общий вес Lego-автомобиля составляет 1300 килограммов. Детали склеены между собой для дополнительной прочности, а вся оптика машины полностью функциональна: фары, фонари и поворотники можно включить через специальное приложение на iPad.