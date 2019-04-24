Сколько нужно кубиков Lego, чтобы собрать хот-хэтч Honda Civic Type R
Андрей Шульдешов
Команда профессиональных сборщиков Lego (оказывается, есть и такие) собрала из конструктора копию хот-хэтча Honda Civic Type R в натуральную величину. Помогали им в этом парни из австралийского офиса Honda.
Команда из девяти человек потратила на проект больше 1300 часов. Для сборки использовались стандартные детали конструктора: их оказалось достаточно, чтобы передать замысловатый дизайн Type R до мельчайших деталей. Даже надписи Brembo на тормозных суппортах сделаны из Lego!
Сборку вели по чертежам настоящей машины. В основе макета — стальная рама, а общий вес Lego-автомобиля составляет 1300 килограммов. Детали склеены между собой для дополнительной прочности, а вся оптика машины полностью функциональна: фары, фонари и поворотники можно включить через специальное приложение на iPad.
Из кубиков Lego часто собирают разные машины. Например, пикап Chevrolet Silverado, на который ушло примерно столько же деталей, сколько и на Civic (более 300 000 штук). А вот на гиперкар McLaren Senna из Lego (тоже в натуральную величину) потратили почти полмиллиона деталей.