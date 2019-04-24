Американский дрифтер взялся за тюнинг пикапов

Сколько нужно кубиков Lego, чтобы собрать хот-хэтч Honda Civic Type R

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Андрей Шульдешов

Команда профессиональных сборщиков Lego (оказывается, есть и такие) собрала из конструктора копию хот-хэтча Honda Civic Type R в натуральную величину. Помогали им в этом парни из австралийского офиса Honda.

  • Команда из девяти человек потратила на проект больше 1300 часов. Для сборки использовались стандартные детали конструктора: их оказалось достаточно, чтобы передать замысловатый дизайн Type R до мельчайших деталей. Даже надписи Brembo на тормозных суппортах сделаны из Lego!

  • Сборку вели по чертежам настоящей машины. В основе макета — стальная рама, а общий вес Lego-автомобиля составляет 1300 килограммов. Детали склеены между собой для дополнительной прочности, а вся оптика машины полностью функциональна: фары, фонари и поворотники можно включить через специальное приложение на iPad.

  • Из кубиков Lego часто собирают разные машины. Например, пикап Chevrolet Silverado, на который ушло примерно столько же деталей, сколько и на Civic (более 300 000 штук). А вот на гиперкар McLaren Senna из Lego (тоже в натуральную величину) потратили почти полмиллиона деталей.

One of the most iconic cars in our line up has been transformed into a life-size LEGO® model. The build celebrates Honda’s support of Channel 9’s upcoming show LEGO® MASTERS – a show which mirrors Honda Australia’s ideals of creativity and innovation.

Зачем они это делают?

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