В седан Honda Civic поставили двигатель от лодки. И он поехал

Блогеры с канала Life OD решили заменить стандартный двигатель Honda Civic на лодочный. Для этого им пришлось сварить новое крепление мотора и придумать, как соединить его вал с передними полуосями. А так как для двигателя лодки используется поточное водяное охлаждение, то механики установили в машину ведро воды, из которого жидкость по шлангу попадает в мотор.

Силового агрегата мощностью 76 лошадиных сил оказалось достаточно, чтобы седан мог увезти четырёх человек, включая того, кто сидит рядом с двигателем и контролирует дроссель.