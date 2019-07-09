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В седан Honda Civic поставили двигатель от лодки. И он поехал

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Николай Андреев

Блогеры с канала Life OD решили заменить стандартный двигатель Honda Civic на лодочный. Для этого им пришлось сварить новое крепление мотора и придумать, как соединить его вал с передними полуосями. А так как для двигателя лодки используется поточное водяное охлаждение, то механики установили в машину ведро воды, из которого жидкость по шлангу попадает в мотор.

Силового агрегата мощностью 76 лошадиных сил оказалось достаточно, чтобы седан мог увезти четырёх человек, включая того, кто сидит рядом с двигателем и контролирует дроссель. 

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Что круче: Civic с лодочным мотором или лодка с мотором от Civic?

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