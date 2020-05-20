Посмотрите, как старая Хонда разгоняется до «сотни» за 1,1 секунды
Николай Андреев
Американская гоночная команда P-Racing специализируется на превращении автомобилей Honda в мощнейшие дрэгстеры. Их последний проект создан на базе старого купе Civic и является одним из самых быстрых полноприводных автомобилей в мире: до 60 миль в час
Очень быстрый разгон Сивика начинается на отметке 3:09.
Чтобы добиться такого ускорения, 2,2-литровый четырёхцилиндровый двигатель Honda оснастили огромной турбиной с давлением наддува более четырёх бар, а также провели множество других доработок. В итоге мотор развивает около 1500 лошадиных сил и Honda Civic проезжает четверть мили (402 метра) за 7,45 секунды, разгоняясь на финише до 186,8 мили в час