Москвичка отсудила 6,4 миллиона рублей за Эскалейд с неприятным запахом в салоне

Посмотрите, как старая Хонда разгоняется до «сотни» за 1,1 секунды

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Николай Андреев

Американская гоночная команда P-Racing специали­зируется на превращении автомо­билей Honda в мощнейшие дрэгстеры. Их последний проект создан на базе старого купе Civic и является одним из самых быстрых полно­приводных авто­мобилей в мире: до 60 миль в час (97 км/ч) двухдверка разгоняется всего за 1,1 секунды. Да, этот Сивик не только очень мощный и очень быстрый, но ещё и полноприводный!

Очень быстрый разгон Сивика начинается на отметке 3:09.

Чтобы добиться такого ускорения, 2,2-литровый четырёх­цилиндровый двигатель Honda оснастили огромной турбиной с давле­нием наддува более четырёх бар, а также провели множе­ство других доработок. В итоге мотор развивает около 1500 лошадиных сил и Honda Civic проезжает четверть мили (402 метра) за 7,45 секунды, разгоняясь на финише до 186,8 мили в час (300 км/ч).

Готовы ощутить такой разгон на себе?

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