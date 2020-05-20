Посмотрите, как старая Хонда разгоняется до «сотни» за 1,1 секунды

Американская гоночная команда P-Racing специали­зируется на превращении автомо­билей Honda в мощнейшие дрэгстеры. Их последний проект создан на базе старого купе Civic и является одним из самых быстрых полно­приводных авто­мобилей в мире: до 60 миль в час (97 км/ч) двухдверка разгоняется всего за 1,1 секунды. Да, этот Сивик не только очень мощный и очень быстрый, но ещё и полноприводный!

Очень быстрый разгон Сивика начинается на отметке 3:09.