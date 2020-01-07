6 колёс, палатка и турбина: как превратить Ситроен в суперкрокодила

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Андрей Шульдешов
Мы уже сняли для вас множество удивительных автомобилей, но этот, пожалуй, самый необычный из всех. Шестиколёсный универсал на базе Citroen CX создавался для сверхскоростной доставки газет, а теперь служит быстрым и очень просторным кемпером. А ещё этот харизматичный крокодил дал повод поговорить о модели CX как таковой – не самой известной, но чертовски любопытной в плане техники и дизайна. Не откладывайте же просмотр!