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Citroen разработал кросс-седан с удлинённым кузовом

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Компания Citroen разработала седан с удлинённым кузовом, увели­ченным дорожным про­светом и вседорожным стайлингом, который получил название C3L. Однако продаваться он будет только на китайском рынке.

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  • Новый Citroen C3L будет доступен только с передним приводом, трёхцилиндровым турбомотором 1.2 (114 л.с., 190 Нм) и автоматической коробкой передач. По своим размерам C3L получился больше, чем российский Hyundai Solaris (4505 мм против 4405 мм у Соляриса), но по размерам колёсной базы обгоняет его не так заметно: 2655 мм против 2600 мм у Соляриса. Дорожный просвет не уточняется.

  • Помимо увеличенного клиренса у Citroen C3L защитный обвес кузова, включающий в себя накладки на колёсные арки, пороги и бамперы. 

  • В настоящее время Citroen уже продаёт в Китае похожую модель — переднеприводный C3-XR, который выпускается с 2014 года. В прошлом году этот кросс-хэтч пережил рестайлинг, в ходе которого ему обновили внешность и салон, добавили современную мульти­медийную систему.

  • Продажи седана Citroen C3L начнутся в конце 2020 года. Цена в Китае — от 15,5 тысячи долларов США (1,159 млн рублей по нынешнему курсу).

Присмотрелись бы к такому кросс-седану в России?

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