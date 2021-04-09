Марка Citroen два года торговала машинами в GTA V
Дмитрий Елизаров
Вместо карт настоящих городов компания Citroen по ошибке иллюстрировала ссылку на страницу поиска дилеров навигационными скриншотами из компьютерной игры GTA V. Как уточняет в Facebook польский портал Gry Nieznane, покупать машины в GTA компания предлагает как минимум два года.
Картами виртуальных городов соответствующие страницы были иллюстрированы в версиях сайта Citroen для некоторых европейских стран — в частности, Польши и Германии. На польском сайте марки оформление уже изменили, но ресурс Citroen.de скриншот пока сохранил.
На нём изображён фрагмент карты города Лос-Сантос (часть виртуальной вселенной игры Grand Theft Auto), на которую нанесены метки с фирменным логотипом, изображающие местонахождение официальных дилерских центров. Примечательно, что одной из задач главного героя серии игр GTA является угон автомобилей.
Ближайшей новинкой компании должен стать Citroen C5 нового поколения. Судя по недавно опубликованному видеотизеру, модель перевоплотится в нечто среднее между хэтчбеком и кроссовером, а попутно может сменить имя.