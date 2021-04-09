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Марка Citroen два года торговала машинами в GTA V

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Дмитрий Елизаров

Вместо карт настоящих городов компания Citroen по ошибке иллюстриро­вала ссылку на страницу поиска дилеров навигаци­онными скриншотами из компьютерной игры GTA V. Как уточняет в Facebook польский портал Gry Nieznane, покупать машины в GTA компания предлагает как минимум два года.

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  • Картами виртуальных городов соответствующие страницы были иллюстри­рованы в версиях сайта Citroen для некоторых европейских стран — в частности, Польши и Германии. На польском сайте марки оформле­ние уже изменили, но ресурс Citroen.de скриншот пока сохранил.

  • На нём изображён фрагмент карты города Лос-Сантос (часть виртуаль­ной вселенной игры Grand Theft Auto), на которую нанесены метки с фирменным логотипом, изображающие место­нахождение официаль­ных дилерских центров. Приме­чательно, что одной из задач главного героя серии игр GTA является угон автомобилей.

  • Ближайшей новинкой компании должен стать Citroen C5 нового поколения. Судя по недавно опублико­ванному видео­тизеру, модель пере­воплотится в нечто среднее между хэтчбеком и кроссовером, а попутно может сменить имя.

Играли когда-нибудь в GTA?

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