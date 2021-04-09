Марка Citroen два года торговала машинами в GTA V

Картами виртуальных городов соответствующие страницы были иллюстри­рованы в версиях сайта Citroen для некоторых европейских стран — в частности, Польши и Германии. На польском сайте марки оформле­ние уже изменили, но ресурс Citroen.de скриншот пока сохранил.

На нём изображён фрагмент карты города Лос-Сантос (часть виртуаль­ной вселенной игры Grand Theft Auto), на которую нанесены метки с фирменным логотипом, изображающие место­нахождение официаль­ных дилерских центров. Приме­чательно, что одной из задач главного героя серии игр GTA является угон автомобилей.