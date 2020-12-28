Марка Citroen объявила в России отзыв автомобилей из-за подушек безопасности

Поводом для беспокойства производителя стало возможное изменение характеристик газа в системе подушек безопасности. Продолжительное воздействие повышенной влажности и температуры в сочетании с возможной некорректной работой устройства заполнения подушки безопасности может привести к «растрескиванию и разделению на фрагменты активирующего устройства при срабатывании подушки безопасности».

В зависимости от модели будут заменены водительская или обе фронтальные подушки безопасности.

Владельцы машин могут дождаться уведомления от дилеров письмом или по телефону. Также список VIN-кодов отзываемых машин прилагается к сообщению Росстандарта. Проверить автомобиль на предмет участия в отзывных кампаниях можно на Авто.ру.