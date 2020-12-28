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Марка Citroen объявила в России отзыв автомобилей из-за подушек безопасности

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Кирилл Малышев

Компания Citroen отозвала в России 113 автомобилей из-за проблем с подушками безопасности, сообщает в понедельник Росстандарт. Дефект выявлен в машинах С3, С4, DS3 и DS5, выпущенных в сентябре-октябре 2012 года.

  • Поводом для беспокойства производителя стало возможное изменение характеристик газа в системе подушек безопасности. Продолжительное воздействие повышенной влажности и температуры в сочетании с возможной некорректной работой устройства заполнения подушки безопасности может привести к «растрескиванию и разделению на фрагменты активирующего устройства при срабатывании подушки безопасности». 

  • В зависимости от модели будут заменены водительская или обе фронтальные подушки безопасности.

  • Владельцы машин могут дождаться уведомления от дилеров письмом или по телефону. Также список VIN-кодов отзываемых машин прилагается к сообщению Росстандарта. Проверить автомобиль на предмет участия в отзывных кампаниях можно на Авто.ру.

  • Ранее в этом месяце из-за проблем с безопасностью компания Mercedes-Benz отзывала в России для ремонта 7003 кроссовера GLE. В них выявили дефект в ремнях безопасности. Росстандарт уточняет, что это автомобили 2018–2020 годов выпуска.

Доводилось испытать срабатывание подушек безопасности?

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