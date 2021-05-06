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140 кг и 2,4 метра: у Citroen появился самый маленький фургон

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Дмитрий Елизаров

Компания Citroen представила сверх­компактный коммер­ческий фургон под названием My Ami Cargo — это грузо­пассажирская версия электрокара Ami. Одно­местный «грузовик» с 8-силь­ным двигателем может перевозить до 140 кило­граммов груза при общей длине кузова 2,4 метра. Цена — от 6490 евро (585 тысяч рублей).

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  • Фургон построен на базе пассажирского электрокара Ami: небольшой авто­мобиль лишили одного кресла, сформировав вместо него модульное грузовое пространство. Это место можно занять трансформи­руемым ящиком объёмом 260 литров со съёмной полкой — она служит подобием рабочего стола и выдер­живает нагрузку до 40 килограммов. Кроме того, в Citroen разработали набор перегородок, сеток для груза, раскладных полов и тому подобное. В итоге объём полезного пространства достигает 400 литров, а длина грузов — 1,2 метра.

  • С 8-сильным электромотором My Ami Cargo способен разгоняться до 45 км/ч. 5,5-кило­ваттная батарея обеспечи­вает «фургону» запас хода в 75 километров, а зарядить её от бытовой розетки можно за 3 часа. Во Франции электро­мобиль считается квадри­циклом, что позволяет управлять им уже с 14 лет.

  • Citroen рассчитывает, что фургон станет альтер­нативой двух- и трёхколёсным транс­портным средствам, которые используются, к примеру, службами доставки: фургончик не только экологичен, но и более безопасен, а также защищает пассажира и груз от капризов погоды. Кроме того, он предназ­начен для различных сервисных фирм, чьи сотрудники оказывают услуги на дому и вынуждены возить с собой оборудование. Основными достоин­ствами My Ami Cargo помимо вместительности названы компактность и экологичность: электро­мобилю разрешён въезд в зоны городских центров, закрытые для транспорта с ДВС.

  • В продаже Citroen My Ami Cargo появится в конце мая. Фургон можно будет как купить, так и приобрести в лизинг. Пассажирская версия Ami была представлена в феврале прошлого года и стоит примерно на полтысячи евро дешевле.

Как вам такой фургончик?

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