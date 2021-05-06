140 кг и 2,4 метра: у Citroen появился самый маленький фургон
Дмитрий Елизаров
Компания Citroen представила сверхкомпактный коммерческий фургон под названием My Ami Cargo — это грузопассажирская версия электрокара Ami. Одноместный «грузовик» с
Фургон построен на базе пассажирского электрокара Ami: небольшой автомобиль лишили одного кресла, сформировав вместо него модульное грузовое пространство. Это место можно занять трансформируемым ящиком объёмом 260 литров со съёмной полкой — она служит подобием рабочего стола и выдерживает нагрузку до 40 килограммов. Кроме того, в Citroen разработали набор перегородок, сеток для груза, раскладных полов и тому подобное. В итоге объём полезного пространства достигает 400 литров, а длина грузов — 1,2 метра.
С 8-сильным электромотором My Ami Cargo способен разгоняться до
45 км/ч.5,5-киловаттная батарея обеспечивает «фургону» запас хода в 75 километров, а зарядить её от бытовой розетки можно за 3 часа. Во Франции электромобиль считается квадрициклом, что позволяет управлять им уже с 14 лет.
Citroen рассчитывает, что фургон станет альтернативой двух- и трёхколёсным транспортным средствам, которые используются, к примеру, службами доставки: фургончик не только экологичен, но и более безопасен, а также защищает пассажира и груз от капризов погоды. Кроме того, он предназначен для различных сервисных фирм, чьи сотрудники оказывают услуги на дому и вынуждены возить с собой оборудование. Основными достоинствами My Ami Cargo помимо вместительности названы компактность и экологичность: электромобилю разрешён въезд в зоны городских центров, закрытые для транспорта с ДВС.
В продаже Citroen My Ami Cargo появится в конце мая. Фургон можно будет как купить, так и приобрести в лизинг. Пассажирская версия Ami была представлена в феврале прошлого года и стоит примерно на полтысячи евро дешевле.