Посмотрите, как целая толпа «Ситроенов» вылетает с трассы в одном и том же повороте

В минувшие выходные в городе Силькеборге (Дания) проходил этап местного монокубка Citroen DS3 Cup. Всё шло хорошо, но на шестом круге внезапно начался проливной дождь, и гонщики начали один за другим вылетать с трассы.

В результате из 16 участников на трассе осталось только пять! Более того, все гонщики вылетали в одном и том же повороте. Хотите посмотреть, как выглядит завал из 11 почти одинаковых Citroen DS3? Вот, смотрите: