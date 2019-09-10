Посмотрите, как целая толпа «Ситроенов» вылетает с трассы в одном и том же повороте

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Андрей Шульдешов
В минувшие выходные в городе Силькеборге (Дания) проходил этап местного монокубка Citroen DS3 Cup. Всё шло хорошо, но на шестом круге внезапно начался проливной дождь, и гонщики начали один за другим вылетать с трассы.
В результате из 16 участников на трассе осталось только пять! Более того, все гонщики вылетали в одном и том же повороте. Хотите посмотреть, как выглядит завал из 11 почти одинаковых Citroen DS3? Вот, смотрите:
К счастью, массовая авария обошлась без серьёзных последствий: десять гонщиков вообще остались невредимы, а ещё одного на всякий случай отправили в больницу на обследование.