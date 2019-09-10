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Посмотрите, как целая толпа «Ситроенов» вылетает с трассы в одном и том же повороте

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Андрей Шульдешов

В минувшие выходные в городе Силькеборге (Дания) проходил этап местного монокубка Citroen DS3 Cup. Всё шло хорошо, но на шестом круге внезапно начался проливной дождь, и гонщики начали один за другим вылетать с трассы.

В результате из 16 участников на трассе осталось только пять! Более того, все гонщики вылетали в одном и том же повороте. Хотите посмотреть, как выглядит завал из 11 почти одинаковых Citroen DS3? Вот, смотрите:

Drivers competing in the Citroën DS3 cup were caught off guard by a sudden downpour midway through their race. Eleven out of 16 competitors ended up in a mass pile-up after sliding off the track at the same corner. Ten drivers emerged from the crash without injury, while one was taken to hospital for further checks. Subscribe to Guardian Sport ► http://bit.ly/GDNSport Support the Guardian ► https://support.theguardian.com/contribute Today in Focus podcast ► https://www.theguardian.com/news/series/todayinfocus The Guardian ► www.theguardian.com/sport The Guardian YouTube network: The Guardian ► www.youtube.com/theguardian Guardian News ► http://is.gd/guardianwires Owen Jones talks ► http://bit.ly/subsowenjones Guardian Football ► http://is.gd/guardianfootball Guardian Culture ► http://is.gd/guardianculture

К счастью, массовая авария обошлась без серьёзных последствий: десять гонщиков вообще остались невредимы, а ещё одного на всякий случай отправили в больницу на обследование.

Что не так с этим поворотом?

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