Peugeot и Citroen признали поражение перед смартфонами
Николай Андреев
Компания PSA, которая владеет марками Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall, сократит расходы на разработку собственных мультимедийных систем и сервисов, сфокусировавшись на интеграции смартфонов. Об этом изданию Autocar рассказал главный дизайнер Citroen Пьер Леклерк.
По словам Леклерка, французская компания признала, что их мультимедийка в разы уступает по функционалу и удобству современным смартфонам. Поэтому большинство владельцев автомобилей испытывают дискомфорт при использовании мультимедийных систем. Леклерк обещает, что будущие модели бренда станут в этом плане гораздо проще.
Также Citroen инвестирует в развитие систем безопасности машин от взлома. Компания надеется в скором времени отказаться от традиционных ключей – запускать двигатель можно будет с помощью смартфона.