Peugeot и Citroen признали поражение перед смартфонами

По словам Леклерка, французская компания признала, что их мультимедийка в разы уступает по функционалу и удобству современным смартфонам. Поэтому большинство владельцев автомобилей испытывают дискомфорт при использовании мультимедийных систем. Леклерк обещает, что будущие модели бренда станут в этом плане гораздо проще.