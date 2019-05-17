Самый быстрый человек на планете взялся за постройку электромобилей

Peugeot и Citroen признали поражение перед смартфонами

Новости

Николай Андреев

Компания PSA, которая владеет марками Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall, сократит расходы на разработку собственных мультимедийных систем и сервисов, сфокусировавшись на интеграции смартфонов. Об этом изданию Autocar рассказал главный дизайнер Citroen Пьер Леклерк.

  • По словам Леклерка, французская компания признала, что их мультимедийка в разы уступает по функционалу и удобству современным смартфонам. Поэтому большинство владельцев автомобилей испытывают дискомфорт при использовании мультимедийных систем. Леклерк обещает, что будущие модели бренда станут в этом плане гораздо проще.

  • Также Citroen инвестирует в развитие систем безопасности машин от взлома. Компания надеется в скором времени отказаться от традиционных ключей – запускать двигатель можно будет с помощью смартфона.

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