Неочевидное, но вероятное: подробный тест Citroen C5 Aircross
Александр Мирошкин
Несколько лет назад я прошёл с Ситроеном почти все стадии запуска российского производства седана C4 на заводе в Калуге: от обсуждений маркетинговых и рекламных кампаний до торжественного старта конвейера. Уже тогда было понятно, что французы — странные ребята. К тому моменту пёрли в космос Солярис и Поло, но в Citroen рьяно верили в седаны гольфа-класса — сегмент, который сейчас подаёт признаки жизни от случая к случаю. И на прямой вопрос «Почему C4, а не более доступный C-Elysee?» они отвечали предложением скушать устрицу.
Время всё расставило по своим местам: седаны
Однако французы, в отличие от Форда, совсем сдаваться пока не собираются и поставки новых автомобилей к нам не сворачивают. Один из бойцов этого едва заметного фронта — кроссовер C5 Aircross. Именно его мы взяли на тест. Нам досталась машина в комплектации Shine, цены на которую начинаются с
Интерьер
Архитектура интерьера C5 Aircross — эдакий автомобильный постмодернизм. Приплюснутый сверху и снизу компактный руль, угловатые глянцевые поверхности, двухэтажные дефлекторы. Их двухэтажность, кстати — бутафория. Потому что, как бы вы их не крутили, воздух из верхней и нижней секций будет дуть в одну сторону.
Практичность
Если вам показалось, что Citroen C5 Aircross — компактный автомобиль, то вы сильно заблуждаетесь. Колёсная база кроссовера составляет 2730 миллиметров, и это больше, чем у Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Subaru Forester. Однако по размеру багажника француз заметно уступает всем перечисленным выше моделям.
Техника
Кроссовер построен на модульной платформе EMP2 (Efficient Modular Platform) — универсальной тележке, которую группа PSA использует и для Peugeot, и для Citroen, и для Opel. Причём шасси годится не только для кроссоверов. Оно же лежит в основе, например, хэтчбека Peugeot 308 и минивэна Grand C4 SpaceTourer. А также кроссоверов Peugeot 3008 и 5008.
Её ключевая особенность — безальтернативный передний привод. Точнее, полный привод тут быть может, но только с использованием электромотора на задней оси в составе гибридной силовой установки. Такие кроссоверы выпускает Peugeot, но в России их встретить пока невозможно.
Езда
Главный вопрос к C5 Aircross: как на самом работает хитрая подвеска, которую в Citroen смело называют «ковром-самолётом»? Способна ли она настолько же очаровательно нивелировать рельеф, как старая гидропневматическая, которая ставилась, например, на всё тот же универсал C5 Crosstourer?
Не буду томить: нет. Новая подвеска даже близко не такая потрясающая, как прежняя гидравлика, и никакого ощущения парения над дорогой нет и в помине. И это точно вас расстроит, если вы рассчитывали на волшебство старых Ситроенов.
Однако если завышенных ожиданий нет, то настройки C5 Aircross должны вам понравиться. В меру плотная подвеска, с хорошим запасом энергоёмкости, но почти идеально фильтрующая мелочь и очень старательно скрывающая от вас средние неровности. Не так приятно дела обстоят с проездом крупняка: на жёстких «лежаках» кроссовер пинается. Причём передняя подвеска отрабатывает такие препятствия грубее, чем задняя.
В остальном этот Ситроен вполне способен не просто соответствовать вашим ожиданиям, но даже превзойти их. Руль пустой и лёгкий, но настройки шасси очень интересные. Вместо того, чтобы по-переднеприводному плужить мордой наружу поворота при переборе скорости, кроссовер заточен на лёгкую избыточную поворачиваемость. А если постараться, то он даже слегка закинет корму, но страхующая электроника аккуратно скорректирует курс и вы безопасно поедете дальше, едва заметно ухмыляясь.
В спокойном ритме «цэ-пятый» — это простой, понятный и приятный автомобиль. Он хорошо держит прямую и не доставляет вообще никаких проблем на парковке благодаря лёгкой баранке.
Бензиновый 150-сильный мотор по характеру очень похож на агрегат 1.4 TSI той же мощности, который ставится на автомобили Skoda, Volkswagen и далее по списку. Субъективно — тяги снизу немного больше. Объективно — управление тягой у чехов и немцев реализовано чуть лучше.
Но тут встаёт небольшой вопрос к «автомату». Он с лёгкой задержкой реагирует на кикдаун, даже в спортивном режиме, что требует привыкания. Однако во всём остальном к коробке не придраться.
Да и вообще спорт-режим не очень влияет на характер C5 Aircross. Немного обостряются реакции на газ, «автомат» чуть дольше держит пониженную — стандартный джентльменский набор. Острой необходимости в его использовании я не заметил.
Оснащение
Базовая комплектация C5 Aircross называется Live и стоит
Средняя комплектация именуется Feel
Цены на топовую версию Shine стартуют с
Для C5 Aircross предусмотрен ещё и богатый набор опций, но то, что можно заказать для топовой комплектации, не всегда доступно для базовой. Например, только у версии Shine сиденья можно обшить натуральной кожей Nappa коричневого цвета, тогда как полноразмерная запаска на 17-дюймовом диске доступна за доплату для всех модификаций.
Конкуренты
Вывод
Честно говоря, я не знаю людей, которые при выборе автомобиля задумались бы о переднеприводном французском кроссовере за два с лишним миллиона рублей. По крайней мере, в России среднеразмерный вседорожник — это автомобиль-функция. Удобный, способный выбраться из сугроба и несколько раз в год готовый взять на себя роль грузового такси для переезда из города на дачу, а через 3–4 месяца сделать то же самое в обратном направлении.
Citroen C5 Aircross с этими задачами, скорее всего, тоже справится, однако на бумаге он точно не выглядит беспроигрышным вариантом. Достаточно комфортный, неплохо управляется, по динамике почти ничем не уступает автомобилям концерна VW, которые занимают лидирующие позиции в классе. Вместе с этим у француза яркий дизайн, необычный, но не вычурный салон, и масса прикольных фишек, вроде трёх отдельных кресел сзади или цифровой приборки на всех комплектациях.
Поэтому когда в следующий раз кто-то поинтересуется у меня, какой кроссовер купить в бюджете от 1,9 до 2,3 миллиона рублей, я спрошу: «А ты не хочешь подумать о Citroen C5 Aircross»?
Оценка: 4/5
- — Дизайн
- — Необычный интерьер
- — Цифровая приборка в базе
- — Интересная управляемость
- — Достаточная для города динамика
- — Три отдельных кресла сзади
- — Хорошая подвеска
- — Отсутствие полного привода
- — «Ковёр-самолет» не обнаружился
- — Маленький багажник
- — Материалы отделки, которые проще, чем кажутся
- — Неидеальное управление тягой
- — Заметно меньше комплектаций, чем у конкурентов
Рассмотрели бы Citroen C5 Aircross, если бы искали машину такого класса?
Citroen C5 Aircross на Авто.ру
Фотографии Вячеслава Крылова
Комплектация1.6 AT (150 л.с.)
Двигатель1.6 / 150 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПередний
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива7.9
Разгон до 100 км/ч9.1
Цена, ₽2 125 000