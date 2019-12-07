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Неочевидное, но вероятное: подробный тест Citroen C5 Aircross

Тесты

Александр Мирошкин

Несколько лет назад я прошёл с Ситроеном почти все стадии запуска российского производ­ства седана C4 на заводе в Калуге: от обсуждений маркетинговых и рекламных кампаний до торже­ственного старта конвейера. Уже тогда было понятно, что французы — странные ребята. К тому моменту пёрли в космос Солярис и Поло, но в Citroen рьяно верили в седаны гольфа-класса — сегмент, который сейчас подаёт признаки жизни от случая к случаю. И на прямой вопрос «Почему C4, а не более доступный C-Elysee?» они отвечали предложением скушать устрицу.

Время всё расставило по своим местам: седаны C-класса подорожали под влиянием дешевеющего рубля, а глобальный тренд на кроссоверы добил их оконча­тельно даже у нас. Проще говоря, ставка Ситроена в России не сыграла. Поэтому позиции французов на нашем рынке не просто пошатнулись, а буквально рухнули: если встретите на дороге новый легковой Ситроен, бегите в казино и ставьте на зеро — удача сегодня на вашей стороне.

Однако французы, в отличие от Форда, совсем сдаваться пока не собираются и поставки новых автомобилей к нам не сворачивают. Один из бойцов этого едва заметного фронта — кроссовер C5 Aircross. Именно его мы взяли на тест. Нам досталась машина в комплектации Shine, цены на которую начинаются с 2 125 000 рублей.

Интерьер

Архитектура интерьера C5 Aircross — эдакий автомобильный пост­модернизм. Приплюснутый сверху и снизу компактный руль, угловатые глянцевые поверх­ности, двухэтажные дефлекторы. Их двух­этажность, кстати — бутафория. Потому что, как бы вы их не крутили, воздух из верхней и нижней секций будет дуть в одну сторону.

В случае с интерьером удивляет не столько его авангардность, сколько материалы, из которых эти сложные формы вылеплены: они процентов на 80, если не на 90 — жёсткие! Верхняя часть центральной консоли, отделка дверей — всё сделано из пластика, который чуть лучше, чем в бюджетных седанах. Однако напрягает это только в контексте дальнейшей эксплуатации: рано или поздно всё начнёт неприятно поскрипывать.
Но Ситроен не был бы Ситроеном, если бы даже в такой ситуации не нашёл, куда воткнуть яркие акценты. Вроде фактурной вставки напротив переднего пассажира, прошитой настоящей, контрастной ниткой. Функциональное назначение этой штуки выявить не удалось, но выглядит прикольно.
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В случае с интерьером удивляет не столько его авангардность, сколько материалы, из которых эти сложные формы вылеплены: они процентов на 80, если не на 90 — жёсткие! Верхняя часть центральной консоли, отделка дверей — всё сделано из пластика, который чуть лучше, чем в бюджетных седанах. Однако напрягает это только в контексте дальнейшей эксплуатации: рано или поздно всё начнёт неприятно поскрипывать.

Практичность

Если вам показалось, что Citroen C5 Aircross — компактный автомобиль, то вы сильно заблуж­даетесь. Колёсная база кроссовера составляет 2730 милли­метров, и это больше, чем у Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Subaru Forester. Однако по размеру багажника француз заметно уступает всем перечисленным выше моделям.

Заявленный объём багажника составляет 450 литров. Этого достаточно, чтобы уместить в отсеке два больших чемодана. Какую-то ещё мелочёвку можно побросать сверху. Однако чемоданы cabin size, со стоящей на месте багажной шторкой, поверх больших уже не влезут: высота маловата.
Зато на все версии C5 Aircross ставят задний диван, разделённый на три индивидуальные секции со складывающимися независимо друг от друга спинками. Внятных данных об объёме в таком состоянии автопроизводитель не приводит, но получается почти ровная погрузочная площадка, которая выглядит весьма солидно.
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Заявленный объём багажника составляет 450 литров. Этого достаточно, чтобы уместить в отсеке два больших чемодана. Какую-то ещё мелочёвку можно побросать сверху. Однако чемоданы cabin size, со стоящей на месте багажной шторкой, поверх больших уже не влезут: высота маловата.

Техника

Кроссовер построен на модульной платформе EMP2 (Efficient Modular Platform) — уни­версальной тележке, которую группа PSA использует и для Peugeot, и для Citroen, и для Opel. Причём шасси годится не только для кроссоверов. Оно же лежит в основе, например, хэтчбека Peugeot 308 и минивэна Grand C4 SpaceTourer. А также кроссоверов Peugeot 3008 и 5008.

Её ключевая особенность — безальтерна­тивный передний привод. Точнее, полный привод тут быть может, но только с использо­ванием электро­мотора на задней оси в составе гибридной силовой установки. Такие кроссоверы выпускает Peugeot, но в России их встретить пока невозможно.

Спереди стоят стойки МакФерсон, а сзади — полузависимая подвеска. Тут ничего особенного. В случае с Ситроеном куда больший интерес представляют амортизаторы. Потому что на все версии модели ставятся стойки Progressive Hydraulic Cushions, которые (вроде как) пришли на смену легендарной ситроеновской гидроподвеске.
В амортизаторах вместо ограничителей хода сжатия и отбоя используются особые гидравлические буферы. Замысел заключается в следующем: когда амортизаторы максимально сожмутся или растянутся, они не будут отскакивать от удара об ограничители. То есть буферы одновременно увеличивают энергоёмкость и улучшают плавность хода на плохом покрытии.
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Спереди стоят стойки МакФерсон, а сзади — полузависимая подвеска. Тут ничего особенного. В случае с Ситроеном куда больший интерес представляют амортизаторы. Потому что на все версии модели ставятся стойки Progressive Hydraulic Cushions, которые (вроде как) пришли на смену легендарной ситроеновской гидроподвеске.

Езда

Главный вопрос к C5 Aircross: как на самом работает хитрая подвеска, которую в Citroen смело называют «ковром-самолётом»? Способна ли она настолько же очарова­тельно нивели­ровать рельеф, как старая гидро­пневматическая, которая ставилась, например, на всё тот же универсал C5 Crosstourer?

Не буду томить: нет. Новая подвеска даже близко не такая потрясающая, как прежняя гидравлика, и никакого ощущения парения над дорогой нет и в помине. И это точно вас расстроит, если вы рассчиты­вали на волшеб­ство старых Ситроенов.

Однако если завышенных ожиданий нет, то настройки C5 Aircross должны вам понравиться. В меру плотная подвеска, с хорошим запасом энерго­ёмкости, но почти идеально фильтрующая мелочь и очень стара­тельно скрывающая от вас средние неров­ности. Не так приятно дела обстоят с проездом крупняка: на жёстких «лежаках» кроссовер пинается. Причём передняя подвеска отрабатывает такие препят­ствия грубее, чем задняя.

В остальном этот Ситроен вполне способен не просто соответ­ствовать вашим ожиданиям, но даже превзойти их. Руль пустой и лёгкий, но настройки шасси очень интересные. Вместо того, чтобы по-передне­приводному плужить мордой наружу поворота при переборе скорости, кроссовер заточен на лёгкую избыточную поворачи­ваемость. А если постараться, то он даже слегка закинет корму, но страхующая электроника аккуратно скорректи­рует курс и вы безопасно поедете дальше, едва заметно ухмыляясь.

В спокойном ритме «цэ-пятый» — это простой, понятный и приятный автомобиль. Он хорошо держит прямую и не доставляет вообще никаких проблем на парковке благодаря лёгкой баранке.

Бензиновый 150-сильный мотор по характеру очень похож на агрегат 1.4 TSI той же мощности, который ставится на автомобили Skoda, Volkswagen и далее по списку. Субъективно — тяги снизу немного больше. Объективно — управление тягой у чехов и немцев реализовано чуть лучше.

Но тут встаёт небольшой вопрос к «автомату». Он с лёгкой задержкой реагирует на кикдаун, даже в спортивном режиме, что требует привыкания. Однако во всём остальном к коробке не придраться.

Да и вообще спорт-режим не очень влияет на характер C5 Aircross. Немного обостряются реакции на газ, «автомат» чуть дольше держит пониженную — стандартный джентльменский набор. Острой необходи­мости в его использовании я не заметил.

Оснащение

Базовая комплектация C5 Aircross называется Live и стоит 1 875 000 рублей в случае с бен­зиновым мотором и 2 115 000 рублей — с дизельным. Такие машины комплекту­ются металли­ческой защитой картера, круиз-контролем, галогеновыми фарами, диодными ДХО, датчиками дождя и света, подогревом передних сидений, кондици­онером, цифровой приборкой, задними парк­трониками, 17-дюймовыми колёсами, а также тканевыми сиденьями.

Средняя комплектация именуется Feel (1 965 000 рублей с бензиновым мотором, 2 205 000 рублей — с дизелем). В ней добавляются система Grip Control, электро­привод склады­вания боковых зеркал, салонное зеркало заднего вида с автомати­ческим затемнением, тонировка задних стёкол, электро­привод водительского кресла, двухзонный климат, передний парктроник, а также Apple CarPlay и Android Auto.

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Цены на топовую версию Shine стартуют с 2 125 000 рублей. Дизельная машина в такой же комплекта­ции обойдётся минимум в 2 365 000 рублей. От двух предыдущих эта модифи­кация отлича­ется системой мониторинга слепых зон, подголов­никами передних сидений с регули­ровкой в четырёх направ­лениях (вперед-назад, вверх-вниз), бесключевым доступом и запуском двигателя кнопкой, камерой заднего вида, алюмини­евыми накладками на педалях и комбини­рованной отделкой кресел.

Для C5 Aircross предусмотрен ещё и богатый набор опций, но то, что можно заказать для топовой комплектации, не всегда доступно для базовой. Например, только у версии Shine сиденья можно обшить натуральной кожей Nappa коричневого цвета, тогда как полно­размер­ная запаска на 17-дюймовом диске доступна за доплату для всех модификаций.

Конкуренты

<b>Peugeot 3008</b>. С кем, если не с соплатформенной моделью, Ситроену делить покупателей? <nobr>3008-й</nobr> доступен в России в четырёх комплектациях и с двумя моторами: бензиновым и дизельным. Но если первый — такой же, как у C5, и выдаёт 150 лошадиных сил, то дизельный агрегат у Peugeot послабее: он выдает те же 150 сил вместо 180&nbsp;л.с. у Aircross. Цены на <nobr>3008-й</nobr> начинаются с <nobr>1 599 000</nobr> рублей.
<b>MINI Countryman</b>. Единственный кроссовер британской марки — это, в первую очередь, идеологический конкурент C5 Aircross. Он чуть компактнее, но вполне сопоставим по цене. Countyrman обойдётся минимум в <nobr>1 835 000</nobr> рублей. Моторная гамма MINI включает в себя два агрегата: бензиновый трёхцилиндровый на 136 сил, а также дизель, который выдаёт 150 л.с. Версии с двухлитровым турбомотором стоят заметно дороже.
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Peugeot 3008. С кем, если не с соплатформенной моделью, Ситроену делить покупателей? 3008-й доступен в России в четырёх комплектациях и с двумя моторами: бензиновым и дизельным. Но если первый — такой же, как у C5, и выдаёт 150 лошадиных сил, то дизельный агрегат у Peugeot послабее: он выдает те же 150 сил вместо 180 л.с. у Aircross. Цены на 3008-й начинаются с 1 599 000 рублей.

Вывод

Честно говоря, я не знаю людей, которые при выборе автомобиля задумались бы о передне­приводном француз­ском кроссовере за два с лишним миллиона рублей. По крайней мере, в России средне­размерный вседорожник — это автомобиль-функция. Удобный, способный выбраться из сугроба и несколько раз в год готовый взять на себя роль грузового такси для переезда из города на дачу, а через 3–4 месяца сделать то же самое в обратном направлении.

Citroen C5 Aircross с этими задачами, скорее всего, тоже справится, однако на бумаге он точно не выглядит беспроигрышным вариантом. Достаточно комфортный, неплохо управляется, по динамике почти ничем не уступает автомобилям концерна VW, которые занимают лидирующие позиции в классе. Вместе с этим у француза яркий дизайн, необычный, но не вычурный салон, и масса прикольных фишек, вроде трёх отдельных кресел сзади или цифровой приборки на всех комплектациях.

Поэтому когда в следующий раз кто-то поинтересуется у меня, какой кроссовер купить в бюджете от 1,9 до 2,3 миллиона рублей, я спрошу: «А ты не хочешь подумать о Citroen C5 Aircross»?

Оценка: 4/5

Хорошо
  • — Дизайн
  • — Необычный интерьер
  • — Цифровая приборка в базе
  • — Интересная управляемость
  • — Достаточная для города динамика
  • — Три отдельных кресла сзади
  • — Хорошая подвеска

Плохо
  • — Отсутствие полного привода
  • — «Ковёр-самолет» не обнаружился
  • — Маленький багажник
  • — Материалы отделки, которые проще, чем кажутся
  • — Неидеальное управление тягой
  • — Заметно меньше комплектаций, чем у конкурентов

Рассмотрели бы Citroen C5 Aircross, если бы искали машину такого класса?

Citroen C5 Aircross на Авто.ру

Фотографии Вячеслава Крылова
Характеристики Citroen C5 Aircross I

  • Комплектация

    1.6 AT (150 л.с.)

  • Двигатель

    1.6 / 150 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Автоматическая

  • Привод

    Передний

  • Кузов

    Внедорожник 5 дв.

  • Расход топлива

    7.9

  • Разгон до 100 км/ч

    9.1

  • Цена, ₽

    2 125 000
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