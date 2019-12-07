Неочевидное, но вероятное: подробный тест Citroen C5 Aircross

Несколько лет назад я прошёл с Ситроеном почти все стадии запуска российского производ­ства седана C4 на заводе в Калуге: от обсуждений маркетинговых и рекламных кампаний до торже­ственного старта конвейера. Уже тогда было понятно, что французы — странные ребята. К тому моменту пёрли в космос Солярис и Поло, но в Citroen рьяно верили в седаны гольфа-класса — сегмент, который сейчас подаёт признаки жизни от случая к случаю. И на прямой вопрос «Почему C4, а не более доступный C-Elysee?» они отвечали предложением скушать устрицу.

Время всё расставило по своим местам: седаны C-класса подорожали под влиянием дешевеющего рубля, а глобальный тренд на кроссоверы добил их оконча­тельно даже у нас. Проще говоря, ставка Ситроена в России не сыграла. Поэтому позиции французов на нашем рынке не просто пошатнулись, а буквально рухнули: если встретите на дороге новый легковой Ситроен, бегите в казино и ставьте на зеро — удача сегодня на вашей стороне.