5 проблемных мест подержанных хэтчбеков Citroen C4

1. Автомат

Механические коробки передач у С4 очень надёжны и способны пережить все остальные узлы. Хотя многих владельцев раздражает их конструктивная особенность — слишком большие и нечёткие ходы рычага. А вот автомат… Да, Citroen тоже устанавливал печально знаменитый AL4, который может начать «пинаться» уже к 50–60 тыс. км.

Что делать

Прежде всего — менять в коробке масло, и тогда АКПП будет служить намного дольше. В Европе, кстати, в отличие от России, это предписано делать каждые 30 тыс. км. А если всё-таки появились толчки при переключениях или «зависания» на одной передаче, скорее всего, пора менять клапаны модуляции в гидроблоке — и если проблему не запускать, это поможет предотвратить капитальный ремонт коробки.