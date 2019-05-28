5 проблемных мест подержанных хэтчбеков Citroen C4
Валерий Арутин
В традициях компании Citroen делать необычные машины – что внешне, что технически. Но в случае с моделью С4 первого поколения французы благоразумно ограничились смелым дизайном кузова и интерьера, сохранив простую конструкцию. Именно потому проблем с ними у владельцев совсем немного.
1. Автомат
Механические коробки передач у С4 очень надёжны и способны пережить все остальные узлы. Хотя многих владельцев раздражает их конструктивная особенность — слишком большие и нечёткие ходы рычага. А вот автомат… Да, Citroen тоже устанавливал печально знаменитый AL4, который может начать «пинаться» уже к 50–60 тыс. км.
Что делать
Прежде всего — менять в коробке масло, и тогда АКПП будет служить намного дольше. В Европе, кстати, в отличие от России, это предписано делать каждые 30 тыс. км. А если всё-таки появились толчки при переключениях или «зависания» на одной передаче, скорее всего, пора менять клапаны модуляции в гидроблоке — и если проблему не запускать, это поможет предотвратить капитальный ремонт коробки.
2. Немецкий двигатель
Citroen C4 не досаждал владельцам сколь-нибудь серьёзными проблемами с двигателями — пока они были 100-процентно французскими. Но после рестайлинга, вслед за Peugeot, на С4 стали устанавливать и атмосферный мотор 1.6 мощностью 120 л.с., который был разработан в BMW. У агрегата серии EP оказались слишком нежными поршневые кольца, из-за них уже к 60–70 тыс. км расход масла становился огромным, и двигатель быстро зарастал нагаром.
Что делать
Концерн PSA старался решить эту проблему: с 2011 года двигатели модернизировали, устранив большинство проблем. Скорее всего, сегодня в большинстве агрегатов уже стоят усовершенствованные детали. Впрочем, всё равно стоит почаще менять масло и быть аккуратнее при выборе АЗС.
3. Колёсные приводы
Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) у французских хэтчбеков надёжны — ещё и потому, что мощность большинства версий не очень высока (исключение – редкий 180-сильный С4 VTS). А вот сами валы, бывает, буквально ломаются пополам!
Что делать
Оказывается, что поломку вала провоцирует… его коррозия. Особенно сильно толстый, казалось бы, пруток металла ржавеет под идентификационными наклейками! Опытные механики снимают их после установки детали на автомобиль. А ШРУСы служат долго только с целыми чехлами — при появлении на резине трещин их лучше не мешкая поменять.
4. Тормоза
Они у французской машины не очень стойкие. Передних тормозных колодок хватает в среднем всего на 30 тыс. км. И диски порой приходится менять задолго до критического износа — из-за появления вибраций при торможении. По счастью, задние тормоза служат 80 тыс. км и дольше.
Что делать
Вибрации возникают, когда тормозной диск деформируется — обычно это происходит при его перегреве или резком охлаждении. Поэтому желательно аккуратнее проезжать глубокие лужи, особенно после динамичной езды. А если диски всё-таки «повело», можно попробовать установить неоригинальные, но авторитетного производителя.
5. Рулевые тяги
Удивительно, но даже частая проблема современных автомобилей — стук рулевой рейки — обошла Citroen C4 стороной. Усилитель — и классическая «гидравлика», и версия с электронасосом — тоже способны огорчить разве что порвавшимся шлангом. И только наконечники рулевых тяг приходят в негодность уже через 50–70 тыс. км.
Что делать
Исправность наконечника легко проверить на ощупь — надо положить на него руку и покачать руль. Замена неисправного наконечника — процедура несложная и недорогая: даже оригинальная деталь стоит в пределах 1–1,5 тыс. рублей. Только после ремонта придётся регулировать углы установки колёс.