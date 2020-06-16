Citroen C4 стал купеобразным кросс-хэтчбеком
Николай Андреев
Компания Citroen показала первые изображения модели C4 третьего поколения. Она получила кузов, как у купеобразных кроссоверов, хотя сам автопроизводитель называет новинку кросс-хэтчбеком.
Новый Citroen C4 обзавёлся оптикой сложной формы, очень покатой крышей и обвесом из тёмного пластика. Коробка передач теперь управляется с помощью джойстика, а вокруг водителя расположены цифровая приборная панель, проекционный экран и вытянутый дисплей мультимедийной системы.
Как и кроссовер Citroen C5 Aircross, C4 получил фирменные фишки, повышающие комфорт. Это гидравлические буферы сжатия и отбоя, встроенные в амортизаторы, а также сиденья с подложкой из пенополиуретана с памятью формы.
Стандартный C4 будет предлагаться на выбор с бензиновыми и дизельными двигателями. Полностью электрическая версия названа
ё-C4.Технические характеристики пока не раскрываются.
Полноценная премьера нового Citroen C4 состоится 30 июня. Уже объявлено, что продажи кросс-хэтчбека в Европе начнутся осенью.