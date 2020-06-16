Citroen C4 стал купеобразным кросс-хэтчбеком

Новый Citroen C4 обзавёлся оптикой сложной формы, очень покатой крышей и обвесом из тёмного пластика. Коробка передач теперь управ­ляется с помощью джойстика, а вокруг водителя располо­жены цифровая приборная панель, проекци­онный экран и вытянутый дисплей мульти­медийной системы.

Как и кроссовер Citroen C5 Aircross, C4 получил фирменные фишки, повышающие комфорт. Это гидравли­ческие буферы сжатия и отбоя, встроенные в аморти­заторы, а также сиденья с подложкой из пенополи­уретана с памятью формы.

Стандартный C4 будет предлагаться на выбор с бензино­выми и дизельными двигателями. Полностью электриче­ская версия названа ё-C4. Технические характе­ристики пока не раскрываются.