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Citroen C4 стал купеобразным кросс-хэтчбеком

Новости

Николай Андреев

Компания Citroen показала первые изображения модели C4 третьего поколения. Она получила кузов, как у купе­образных кроссоверов, хотя сам автопроиз­водитель называет новинку кросс-хэтчбеком.

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  • Новый Citroen C4 обзавёлся оптикой сложной формы, очень покатой крышей и обвесом из тёмного пластика. Коробка передач теперь управ­ляется с помощью джойстика, а вокруг водителя располо­жены цифровая приборная панель, проекци­онный экран и вытянутый дисплей мульти­медийной системы.

  • Как и кроссовер Citroen C5 Aircross, C4 получил фирменные фишки, повышающие комфорт. Это гидравли­ческие буферы сжатия и отбоя, встроенные в аморти­заторы, а также сиденья с подложкой из пенополи­уретана с памятью формы.

  • Стандартный C4 будет предлагаться на выбор с бензино­выми и дизельными двигателями. Полностью электриче­ская версия названа ё-C4. Технические характе­ристики пока не раскрываются.

  • Полноценная премьера нового Citroen C4 состоится 30 июня. Уже объявлено, что продажи кросс-хэтчбека в Европе начнутся осенью.

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