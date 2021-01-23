Надёжен ли Citroen C4 I поколения: все проблемы французского автомобиля с пробегом
КОМАНДА АВТО.РУ
Отчёт о надёжности Citroen C4 составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специализированных автосервисов, имеющих большой опыт ремонта и обслуживания машин марки Citroen. В отчёте содержится справочная информация с общей оценкой надёжности автомобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов.
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Автомобиль С-класса с поперечным расположением силового агрегата и передним приводом. Два варианта кузова –
наиболее популярная модификация
наиболее надёжная модификация
В электросистеме с CAN-шиной пробег записан в нескольких местах, однако при наличии спецаппаратуры скорректировать его можноКриминальная привлекательность: низкая
Автомобиль не интересен угонщикам, по статистике случаев его кражи очень мало
Сложность восстановления после аварии
Удар в переднюю часть: прочность передней части довольно высокая, а стоимость восстановления невелика. При несильном ударе энергию гасит сминаемый усилитель бампера, а радиаторы остаются целыми. Сам бампер сделан из пластика, который поддаётся пайке, что позволяет отремонтировать его трещины. Крылья тоже пластиковые, при мелких авариях амортизируют, и они легко красятся. Фары – со сменными креплениями, позволяющими избежать замены дорогостоящей детали целиком
Удар в заднюю часть: стоимость восстановления после удара сзади относительно невелика, так как фонари расположены высоко и реже страдают в авариях.
Попадание в большую яму: в целом, подвеска стойкая к ударам, с коваными рычагами. Затраты на ремонт сильно зависят от того, пострадает ли подрамник или достаточно будет заменить в подвеске шарниры
Кузов
Кузов С4 сварен из стали с высоким содержанием легирующих элементов, оцинкован и ржавеет только в местах некачественного восстановления или на контрафактных кузовных запчастях. Такой ремонт может маскировать, например, чёрная краска на порогах. Пластиковые передние крылья и алюминиевый капот тоже не боятся коррозии. Петли, замки и ручки долговечны при условии их периодической смазки – даже на длинных дверях 3-дверной версии. Механизмы стеклоочистителей надёжны, стёкла трескаются редко.
Салон
У салона необычный дизайн: ступица руля неподвижна (что дополнительно увеличивает надёжность кнопок на руле), а приборный щиток жидкокристаллический и расположен по центру. Дисплей чувствителен к температуре, зимой может «подтормаживать» и менять показания спидометра с задержкой, но по мере прогрева проблема исчезает. В отличие от соплатформенных Peugeot, C4 почти не эксплуатировался в такси, его интерьер стоек к истиранию и при грамотной чистке долго не теряет привлекательный вид. Обивка сидений может быть, в зависимости от комплектации, тканевой, кожаной и из алькантары. В качестве опции предлагалась панорамная крыша, но таких машин было продано немного.
Двигатели
1.4
Бензиновые, 4-цилиндровые двигатели объёмом 1,4 литра и мощностью 90 и 75 л.с. Первый отличается от второго 16-клапанной ГБЦ вместо
1.6 (109 л.с.)
Наиболее распространённый двигатель С4 серии TU5.
2.0 (137–143 л.с.)
Бензиновый мотор серии EV10 объёмом 2,0 литра, считающийся лучшим для этой модели. Двигатель очень надёжный, его средний пробег до капремонта – свыше 300 тыс. км. Единственная проблема, с которой сталкивались владельцы, – обмерзание системы вентиляции картера.
2.0 VTS (180 л.с.)
Двигатель 16S180, форсированная версия мотора EV10, устанавливался на «горячие»
Эта версия стоила недёшево, её покупали очень мало, в основном фанаты спортивных автомобилей. И как правило, хорошо за ними ухаживали.
1.6 HDi (90 л.с.)
4-цилиндровый дизельный двигатель серии DV6. Официально дизельный С4 в России не продавался, но машины из Европы встречаются. Это версия мотора, устанавливаемого на Peugeot 408, с более простым турбонагнетателем – без изменяемой геометрии турбины. Как все дизели PSA, двигатель очень надёжный (ресурс более 300 тыс. км) и ремонтопригодный. Главное – не экономить на обслуживании и расходниках, меняя масло и фильтры каждые
Трансмиссия
МКПП
Механические коробки передач Peugeot/Citroen максимально надёжны, обычно работают столько же, сколько живёт автомобиль. Официально масло в КПП заливается на весь срок службы, но эксперты рекомендуют менять его раз в
АКПП
4-ступенчатый агрегат AL4 не отличается высокой надёжностью. У механической части коробки высокий ресурс, проблем с ней мало, и ремонтируется она легко и относительно недорого.
Главный источник неприятностей – гидросистема АКПП. К 40–60 тыс. км коробка начинает «тупить», переключаться рывками, может перейти в аварийный режим. Всё это следствие отказа клапанов, забившихся продуктами износа и разложения масла. Чтобы этого избежать, надо, вопреки официальному российскому регламенту обслуживания, менять масло в АКПП каждые
Подвеска
Спереди типа McPherson, сзади полузависимая, со скручивающейся балкой. Пружины, амортизаторы, шаровые опоры, подшипники ступиц служат до 150 тыс. км, сайлентблоки подвески – около 120 тыс. км. Раньше могут выйти из строя только стойки переднего стабилизатора (к
Рулевое управление
В зависимости от двигателя мог стоять гидравлический либо электрогидравлический усилитель. Реечный механизм надежён, главное – контролировать состояние шлангов и гофр. Если потечёт, то всё ремонтируется недорого – есть ремкомплекты. Наконечники рулевых тяг меняются легко и довольно дёшево, ресурс 50–70 тыс. км.
Тормоза
Ресурс передних тормозных колодок небольшой, около
Электроника
Citroen C4 оснащался VAN-, а позднее более совершенной CAN-шиной. Глюками или неисправностями электроника машины не досаждала. Аудиосистема – с вынесенным дисплеем, поэтому её можно заменить только на