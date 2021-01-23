Надёжен ли Citroen C4 I поколения: все проблемы французского автомобиля с пробегом

Двигатели

1.4

Бензиновые, 4-цилиндровые двигатели объёмом 1,4 литра и мощностью 90 и 75 л.с. Первый отличается от второго 16-клапанной ГБЦ вместо 8-кла ­панной. У моторов привод ГРМ ремнём, который надо менять каждые 100 тыс. км. Конструкция моторов очень простая, ремонти­руются они легко и недорого. Однако ремонт требуется редко: оба двигателя исключи­тельно надёжные. На С4 встречаются нечасто (особенно 75-сильный), их ставили на базовую комплектацию авто­мобиля, которую мало кто покупал.

1.6 (109 л.с.)

Наиболее распространённый двигатель С4 серии TU5. 4-цилин ­дровый бензиновый агрегат с 16 клапанами не имеет слабых мест, служит до капремонта около 300 тыс. км, и только заправки контра­фактным бензином или использо­вание дешёвых заменителей при ТО могут заметно уменьшить эту цифру.

2.0 (137–143 л.с.)

Бензиновый мотор серии EV10 объёмом 2,0 литра, считающийся лучшим для этой модели. Двигатель очень надёжный, его средний пробег до капремонта – свыше 300 тыс. км. Единственная проблема, с которой сталки­вались владельцы, – обмерзание системы вентиляции картера.

2.0 VTS (180 л.с.)

Двигатель 16S180, форсиро­ванная версия мотора EV10, устанавли­вался на «горячие» 3-дверные хэтчбеки C4 VTS. Отличался облегчён­ными шатунами и поршнями с допол­нитель­ным масляным охлаждением, системой изменения фаз впуска, впрыском и спортивным выпуском. Комплекто­вался только 5-ступен ­чатой механической КПП.

Эта версия стоила недёшево, её покупали очень мало, в основном фанаты спортивных автомо­билей. И как правило, хорошо за ними ухаживали.

1.6 HDi (90 л.с.)

4-цилиндровый дизельный двигатель серии DV6. Официально дизельный С4 в России не продавался, но машины из Европы встречаются. Это версия мотора, устанавли­ваемого на Peugeot 408, с более простым турбо­нагнета­телем – без изменяемой геометрии турбины. Как все дизели PSA, двигатель очень надёжный (ресурс более 300 тыс. км) и ремонто­пригодный. Главное – не экономить на обслужи­вании и расходниках, меняя масло и фильтры каждые 10 тыс. км.

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