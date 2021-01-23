Как правильно ездить с газобаллонным оборудованием (ГБО) и как его обслуживать

Надёжен ли Citroen C4 I поколения: все проблемы французского автомобиля с пробегом

Учебник

КОМАНДА АВТО.РУ

Отчёт о надёжности Citroen C4 составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специали­зированных авто­сервисов, имеющих большой опыт ремонта и обслужи­вания машин марки Citroen. В отчёте содержится справочная информация с общей оценкой надёжности авто­мобиля, которую аналитики Авто.ру рассчиты­вают по данным о ресурсе ключевых компонентов.

Для удобства используйте навигацию по разделам и узлам автомобиля.

 •  Кузов  •  Салон  •  Двигатели  •  Трансмиссия  •  Приводы  •  Подвеска  •  Рулевое управление  •  Тормоза  •  Климатическая система  •  Электроника
Citroen C4, I поколение, до рестайлинга
Годы выпуска: 2004–2008

Автомобиль С-класса с поперечным располо­жением силового агрегата и передним приводом. Два варианта кузова – 3-дверный хэтчбек (купе) и 5-дверный хэтчбек, заметно отличающиеся дизайном задней части. На некоторых рынках предлагался также седан. Двигатели – бензиновые, атмосферные, объёмом 1,4–2,0 литра, а также турбодизель.

Индекс надёжности
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Индекс надёжности рассчитывается аналитиками Авто.ру по пятибалльной шкале. При этом учитывается средний ресурс нескольких десятков узлов и деталей автомобиля – точное количество зависит от сложности его конструкции
4.72/5
Хэтчбек 3 дв. 1.6 АТ (109 л.с.)
наиболее популярная модификация
Кузов
Хэтчбек
Двигатель
1.6 л / Бензин
Коробка
Автомат
Привод
Передний
Мощность
109 л.с.
Расход
8.2 л
Макс. скорость
188 км/ч
Разгон до 100 км/ч
13.1 секунды
Хэтчбек 5 дв. 1.6 МТ (109 л.с.)
наиболее надёжная модификация
Кузов
Хэтчбек
Двигатель
1.6 л / Бензин
Коробка
Механика
Привод
Передний
Мощность
109 л.с.
Расход
7.6 л
Макс. скорость
194 км/ч
Разгон до 100 км/ч
10.6 секунды
Возможность скрутки пробега: средняя

В электросистеме с CAN-шиной пробег записан в нескольких местах, однако при наличии спецаппаратуры скорректировать его можно

Криминальная привлекательность: низкая

Автомобиль не интересен угонщикам, по статистике случаев его кражи очень мало

Сложность восстановления после аварии

Удар в переднюю часть: прочность передней части довольно высокая, а стоимость восстанов­ления невелика. При несильном ударе энергию гасит сминаемый усилитель бампера, а радиаторы остаются целыми. Сам бампер сделан из пластика, который поддаётся пайке, что позволяет отремонти­ровать его трещины. Крылья тоже пластиковые, при мелких авариях аморти­зируют, и они легко красятся. Фары – со сменными креплениями, позволяющими избежать замены дорого­стоящей детали целиком

Удар в заднюю часть: стоимость восстановления после удара сзади относи­тельно невелика, так как фонари располо­жены высоко и реже страдают в авариях. С 3-двер­ным хэтчбеком затраты могут быть выше из-за сложного остекления багажной двери

Попадание в большую яму: в целом, подвеска стойкая к ударам, с коваными рычагами. Затраты на ремонт сильно зависят от того, пострадает ли подрамник или достаточно будет заменить в подвеске шарниры

Отчёт подготовлен при содействии специалистов техцентра Peugeot Отрадное
281 982 ₽
195 000 – 400 000 ₽
1/6

Кузов

Кузов С4 сварен из стали с высоким содержанием легирующих элементов, оцинкован и ржавеет только в местах некаче­ственного восстанов­ления или на контра­фактных кузовных запчастях. Такой ремонт может маскировать, например, чёрная краска на порогах. Пластико­вые передние крылья и алюмини­евый капот тоже не боятся коррозии. Петли, замки и ручки долго­вечны при условии их периодиче­ской смазки – даже на длинных дверях 3-дверной версии. Механизмы стекло­очистителей надёжны, стёкла трескаются редко.

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Салон

У салона необычный дизайн: ступица руля неподвижна (что допол­нительно увеличи­вает надёжность кнопок на руле), а приборный щиток жидко­кристалли­ческий и расположен по центру. Дисплей чувстви­телен к температуре, зимой может «подторма­живать» и менять показания спидометра с задержкой, но по мере прогрева проблема исчезает. В отличие от соплат­форменных Peugeot, C4 почти не эксплуати­ровался в такси, его интерьер стоек к истиранию и при грамотной чистке долго не теряет привлека­тель­ный вид. Обивка сидений может быть, в зависи­мости от комплектации, тканевой, кожаной и из алькантары. В качестве опции предлагалась панорамная крыша, но таких машин было продано немного.

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Двигатели

1.4

Бензиновые, 4-цилиндровые двигатели объёмом 1,4 литра и мощностью 90 и 75 л.с. Первый отличается от второго 16-клапанной ГБЦ вместо 8-кла­панной. У моторов привод ГРМ ремнём, который надо менять каждые 100 тыс. км. Конструкция моторов очень простая, ремонти­руются они легко и недорого. Однако ремонт требуется редко: оба двигателя исключи­тельно надёжные. На С4 встречаются нечасто (особенно 75-сильный), их ставили на базовую комплектацию авто­мобиля, которую мало кто покупал.

1.6 (109 л.с.)

Наиболее распространённый двигатель С4 серии TU5. 4-цилин­дровый бензиновый агрегат с 16 клапанами не имеет слабых мест, служит до капремонта около 300 тыс. км, и только заправки контра­фактным бензином или использо­вание дешёвых заменителей при ТО могут заметно уменьшить эту цифру.

2.0 (137–143 л.с.)

Бензиновый мотор серии EV10 объёмом 2,0 литра, считающийся лучшим для этой модели. Двигатель очень надёжный, его средний пробег до капремонта – свыше 300 тыс. км. Единственная проблема, с которой сталки­вались владельцы, – обмерзание системы вентиляции картера.

2.0 VTS (180 л.с.)

Двигатель 16S180, форсиро­ванная версия мотора EV10, устанавли­вался на «горячие» 3-дверные хэтчбеки C4 VTS. Отличался облегчён­ными шатунами и поршнями с допол­нитель­ным масляным охлаждением, системой изменения фаз впуска, впрыском и спортивным выпуском. Комплекто­вался только 5-ступен­чатой механической КПП.

Эта версия стоила недёшево, её покупали очень мало, в основном фанаты спортивных автомо­билей. И как правило, хорошо за ними ухаживали.

1.6 HDi (90 л.с.)

4-цилиндровый дизельный двигатель серии DV6. Официально дизельный С4 в России не продавался, но машины из Европы встречаются. Это версия мотора, устанавли­ваемого на Peugeot 408, с более простым турбо­нагнета­телем – без изменяемой геометрии турбины. Как все дизели PSA, двигатель очень надёжный (ресурс более 300 тыс. км) и ремонто­пригодный. Главное – не экономить на обслужи­вании и расходниках, меняя масло и фильтры каждые 10 тыс. км.

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Трансмиссия

МКПП

Механические коробки передач Peugeot/Citroen максимально надёжны, обычно работают столько же, сколько живёт авто­мобиль. Официально масло в КПП заливается на весь срок службы, но эксперты рекомендуют менять его раз в 50 тыс. км. Также желательно раз в 30 тыс. км смазывать механизм пере­ключения. Его большие ходы – конструктивная особен­ность этих КПП. Сцепление на машинах с МКПП безотказно, при аккуратной езде может прослужить до 200 тыс. км.

АКПП

4-ступенчатый агрегат AL4 не отличается высокой надёжностью. У механической части коробки высокий ресурс, проблем с ней мало, и ремонти­руется она легко и относи­тельно недорого.

Главный источник неприятностей – гидро­система АКПП. К 40–60 тыс. км коробка начинает «тупить», пере­ключаться рывками, может перейти в аварийный режим. Всё это следствие отказа клапанов, забившихся продуктами износа и разложения масла. Чтобы этого избежать, надо, вопреки официаль­ному россий­скому регламенту обслужи­вания, менять масло в АКПП каждые 30 тыс. км – как это предписано в Европе. При этом рекомендуют использовать более стойкое масло Total XLDFE. Это может увеличить ресурс коробки до 150 тыс. км.

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Привод

Приводы колёс имеют высокий ресурс, надо только следить за коррозией валов, особенно под иденти­фикаци­онными наклейками – это типичная проблема многих моделей концерна PSA.

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Подвеска

Спереди типа McPherson, сзади полузависимая, со скручи­вающейся балкой. Пружины, аморти­заторы, шаровые опоры, подшипники ступиц служат до 150 тыс. км, сайлент­блоки подвески – около 120 тыс. км. Раньше могут выйти из строя только стойки переднего стабили­затора (к 70 тыс. км). Подшипники меняются отдельно, а не вместе со ступицей.

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Рулевое управление

В зависимости от двигателя мог стоять гидравли­ческий либо электро­гидравли­ческий усилитель. Реечный механизм надежён, главное – контроли­ровать состояние шлангов и гофр. Если потечёт, то всё ремонти­руется недорого – есть ремкомп­лекты. Наконеч­ники рулевых тяг меняются легко и довольно дёшево, ресурс 50–70 тыс. км.

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Тормоза

Ресурс передних тормозных колодок небольшой, около 30 тыс. км. Они чувстви­тельны к нагреву – бывали случаи возникно­вения вибрации при торможе­ниях, скорее всего, из-за резкого охлаж­дения дисков. Задние тормоза – дисковые или барабанные, в зави­симости от мощности двигателя. Задние дисковые колодки служат более 80 тыс. км. Ручной тормоз работает безупречно при условии регламент­ного обслужи­вания (смазки тросов), которое прописано в каждом ТО.

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Климатическая система

Устанавливался кондиционер или климат-контроль. Вентилятор отопителя, радиаторы и прочие компо­ненты системы надёжны. Необходимо только не реже раза в год менять фильтр и регулярно проводить анти­бактериаль­ную обработку во избежание появления неприятных запахов.

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Электроника

Citroen C4 оснащался VAN-, а позднее более совер­шенной CAN-шиной. Глюками или неисправ­ностями электроника машины не досаждала. Аудио­система – с вынесенным дисплеем, поэтому её можно заменить только на 1-диновое устройство. Однако при грамотном монтаже возможно сохранить пульт ДУ и прочий функци­онал. При неквалифи­цированной установке «музыки» есть риск, что быстро выйдет из строя электриче­ская часть замка зажигания.

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