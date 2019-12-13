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Citroen создал конкурента седану Lada Vesta Cross

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Николай Андреев

Министерство промышленности Китая провело сертифи­кацию вседорожного седана Citroen C3L с обвесом из некрашеного пластика и традици­онно опублико­вало фото­графии ещё не дебютиро­вавшей модели. Информацию об этом обнародо­вало издание Autohome.

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  • Citroen C3L построен на бюджетной версии плат­формы PF1, которая также лежит в основе седанов Citroen C-Elysee и Peugeot 301, продавав­шихся в России. Длина C3L составляет 4505 милли­метров, что на 81 мм больше, чем у близкой по идеологии четырёх­дверки Lada Vesta Cross. По ширине «француз» (1748 мм) превосходит Весту сразу на 224 мм, а по высоте, наоборот, меньше на 13 мм (1513 мм). Размер колёсной базы C3L равен 2655 мм против 2635 мм у Vesta Cross.

  • Вседорожный седан Citroen получит только один двигатель — трёх­цилиндровый турбомотор 1.2 мощностью 116 л.с. (190 Н·м). Он будет сочетаться с шести­ступенчатым «автоматом» и передним приводом. Отсут­ствие полного привода частично компен­сирует фирменная система Grip Control с индивиду­альными настройками ездовой электроники для разных типов покрытий.

  • В списке оснащения Citroen C3L заявлены свето­диодные ходовые огни, люк в крыше, климат-контроль, кожаная отделка интерьера, интегри­рованные в задний диван подголовники. Данных о дорожном просвете нет, тогда как у Lada Vesta Cross он составляет 203 милли­метра.

Ожидается, что премьера Citroen C3L состоится в начале 2020 года. Пока неизвестно, будет ли продаваться седан за пределами Китая.

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