Citroen создал конкурента седану Lada Vesta Cross

Citroen C3L построен на бюджетной версии плат­формы PF1, которая также лежит в основе седанов Citroen C-Elysee и Peugeot 301, продавав­шихся в России. Длина C3L составляет 4505 милли­метров, что на 81 мм больше, чем у близкой по идеологии четырёх­дверки Lada Vesta Cross. По ширине «француз» (1748 мм) превосходит Весту сразу на 224 мм, а по высоте, наоборот, меньше на 13 мм (1513 мм). Размер колёсной базы C3L равен 2655 мм против 2635 мм у Vesta Cross.