Citroen создал конкурента седану Lada Vesta Cross
Николай Андреев
Министерство промышленности Китая провело сертификацию вседорожного седана Citroen C3L с обвесом из некрашеного пластика и традиционно опубликовало фотографии ещё не дебютировавшей модели. Информацию об этом обнародовало издание Autohome.
Citroen C3L построен на бюджетной версии платформы PF1, которая также лежит в основе седанов Citroen
C-Elyseeи Peugeot 301, продававшихся в России. Длина C3L составляет 4505 миллиметров, что на 81 мм больше, чем у близкой по идеологии четырёхдверки Lada Vesta Cross. По ширине «француз» (1748 мм) превосходит Весту сразу на 224 мм, а по высоте, наоборот, меньше на 13 мм (1513 мм). Размер колёсной базы C3L равен 2655 мм против 2635 мм у Vesta Cross.
Вседорожный седан Citroen получит только один двигатель — трёхцилиндровый турбомотор 1.2 мощностью 116 л.с. (190 Н·м). Он будет сочетаться с шестиступенчатым «автоматом» и передним приводом. Отсутствие полного привода частично компенсирует фирменная система Grip Control с индивидуальными настройками ездовой электроники для разных типов покрытий.
В списке оснащения Citroen C3L заявлены светодиодные ходовые огни, люк в крыше, климат-контроль, кожаная отделка интерьера, интегрированные в задний диван подголовники. Данных о дорожном просвете нет, тогда как у Lada Vesta Cross он составляет 203 миллиметра.
Ожидается, что премьера Citroen C3L состоится в начале 2020 года. Пока неизвестно, будет ли продаваться седан за пределами Китая.