Марка Citroen придумала электрокар, на котором можно ездить без прав

Citroen Ami имеет форму кубика, а его двери с подъёмными форточками открываются в разные стороны: водительская — против хода, а пассажирская — как обычно, по ходу движения. По габаритам электромобиль получился даже компактнее Smart Fortwo. Длина новинки составляет всего 2410 миллиметров (против 2695 мм у Смарта), ширина — 1390 мм (1663 мм у Смарта), высота — 1520 мм против 1555 мм. Для разворота Ami достаточно 7,2 метра, а Smart Fortwo для этого требуется 7,3 метра.

В салоне нерегулируемое пассажирское сиденье смещено вглубь салона — для удобства посадки высоких пассажиров. Свои вещи они могут разместить в ногах. Вместо мультимедийной системы установлен держатель для смартфона, а внутренние ручки дверей заменены тканевыми петлями (как на трековых Porsche). Подушек безопасности в машине нет.

Мощность электродвигателя Citroen Ami не называется, но ёмкость аккумулятора известна — 5,5 кВт·ч. Максимальная скорость составляет всего 45 км/ч, а запас хода — 70 километров. На полную зарядку от бытовой сети требуется три часа.

Создатели заявляют, что Ami станет альтернативой городскому общественному транспорту, велосипедам и электрическим скутерам.