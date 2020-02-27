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Марка Citroen придумала электрокар, на котором можно ездить без прав

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Николай Андреев

Компания Citroen представила серийный городской электрокар под названием Ami. Он классифицирован как квадрицикл, поэтому в Европе им можно управлять без водительского удостоверения уже с 16 лет, а во Франции ещё раньше — с 14 лет.

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  • Citroen Ami имеет форму кубика, а его двери с подъёмными форточками открываются в разные стороны: водительская — против хода, а пассажирская — как обычно, по ходу движения. По габаритам электромобиль получился даже компактнее Smart Fortwo. Длина новинки составляет всего 2410 миллиметров (против 2695 мм у Смарта), ширина — 1390 мм (1663 мм у Смарта), высота — 1520 мм против 1555 мм. Для разворота Ami достаточно 7,2 метра, а Smart Fortwo для этого требуется 7,3 метра.

  • В салоне нерегулируемое пассажирское сиденье смещено вглубь салона — для удобства посадки высоких пассажиров. Свои вещи они могут разместить в ногах. Вместо мультимедийной системы установлен держатель для смартфона, а внутренние ручки дверей заменены тканевыми петлями (как на трековых Porsche). Подушек безопасности в машине нет.

  • Мощность электродвигателя Citroen Ami не называется, но ёмкость аккумулятора известна — 5,5 кВт·ч. Максимальная скорость составляет всего 45 км/ч, а запас хода — 70 километров. На полную зарядку от бытовой сети требуется три часа.

  • Создатели заявляют, что Ami станет альтернативой городскому общественному транспорту, велосипедам и электрическим скутерам.

  • Во Франции Citroen Ami стоит 6000 евро (435 тысяч рублей). Также его можно взять в долгосрочную аренду с первоначальным взносом в размере 2644 евро (192 тысячи рублей) и ежемесячным платежом всего в 19,99 евро (1448 рублей). Позже электромобиль появится в фирменном каршеринге Free2Move с тарифом 26 евроцентов (19 рублей) за минуту.

Citroen Ami — идеальный транспорт для города?

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