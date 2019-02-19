Citroen придумал машину, для управления которой не нужны права

Небольшой электромобиль проезжает на одной зарядке до 100 километров, а его максимальная скорость составляет 45 км/ч. Благодаря такому ограничению Ami One можно сертифицировать как «лёгкий квадрицикл». Поэтому управлять им разрешено уже с 16 лет, а во Франции еще раньше: с 14 лет и без прав.

Длина двухместного электромобиля составляет 2,5 метра, а высота и ширина – 1,5 метра. Диаметр разворота равен всего восьми метрам, а вес – 425 килограммам. Колёса – 18-дюймовые, а в крыше – тканевый сдвижной люк.

Салон Ami One очень минималистичен – внутри стоят два асимметрично расположенных сиденья и блок, на котором размещены руль, пятидюймовый дисплей, селектор трансмиссии и Bluetooth-динамик с регулятором громкости. Специально для концепта разработали эксклюзивные аксессуары – рюкзак, корзину для покупок и дорожную сумку цилиндрической формы. Их можно разместить на двух площадках – за сиденьями и в отсеке перед пассажиром.

По задумке разработчиков, Ami One можно брать в аренду минимум на пять минут с помощью мобильного приложения (как каршеринг) или в лизинг на срок до 5 лет. Центральный замок у концепта разблокируется исключительно с помощью смартфона – для этого нужно отсканировать QR-код на двери, который нанесён на алюминиевую плашку.