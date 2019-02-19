Subaru готовит «адреналиновый» концепт

Citroen придумал машину, для управления которой не нужны права

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Компания Citroen представила концепт Ami One. По задумке создателей, серийная версия такой машины может стать альтернативой городскому общественному, в том числе каршерингу, и личному транспорту, для управления которым в некоторых странах не нужно получать водительское удостоверение. Прототип создан в рамках празднования столетия марки. 

Citroen Ami One
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Citroen Ami One

  • Небольшой электромобиль проезжает на одной зарядке до 100 километров, а его максимальная скорость составляет 45 км/ч. Благодаря такому ограничению Ami One можно сертифицировать как «лёгкий квадрицикл». Поэтому управлять им разрешено уже с 16 лет, а во Франции еще раньше: с 14 лет и без прав.

  • Длина двухместного электромобиля составляет 2,5 метра, а высота и ширина – 1,5 метра. Диаметр разворота равен всего восьми метрам, а вес – 425 килограммам. Колёса – 18-дюймовые, а в крыше – тканевый сдвижной люк.

  • Салон Ami One очень минималистичен – внутри стоят два асимметрично расположенных сиденья и блок, на котором размещены руль, пятидюймовый дисплей, селектор трансмиссии и Bluetooth-динамик с регулятором громкости. Специально для концепта разработали эксклюзивные аксессуары – рюкзак, корзину для покупок и дорожную сумку цилиндрической формы. Их можно разместить на двух площадках – за сиденьями и в отсеке перед пассажиром.

  • По задумке разработчиков, Ami One можно брать в аренду минимум на пять минут с помощью мобильного приложения (как каршеринг) или в лизинг на срок до 5 лет. Центральный замок у концепта разблокируется исключительно с помощью смартфона – для этого нужно отсканировать QR-код на двери, который нанесён на алюминиевую плашку.

  • Премьера Citroen Ami One состоится на автосалоне в Женеве в марте 2019 года. Также в этом году компания покажет второй «юбилейный» концепт, но о нем информации пока нет.

Хотели бы видеть такие автомобили в российском каршеринге?

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