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Citroen показал электромобиль для путешествий. С 30-дюймовыми колёсами и искусственным интеллектом

Новости

Николай Андреев

Компания Citroen показала электрический концепт 19_19, разработанный в честь 100-летнего юбилея марки. По мнению создателей, он показывает будущее автомобильных путешествий на дальние расстояния.

Citroen 19_19 Concept
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Citroen 19_19 Concept

  • Концепт получился чуть длиннее седана C4 (4655 миллиметров) и отличается футуристичным дизайном, а также огромными колёсами с шинами размерностью 255/30 R30. Колёсные арки отделены от кузова для снижения уровня шума, а внешние ступицы с логотипами марки остаются неподвижными даже во время движения — как на автомобилях Rolls-Royce.

  • Citroen 19_19 Concept способен распознавать владельца и приветствовать его внешней анимацией на встроенном в стекло передней двери дисплее. В четырёхместном салоне, отделанном тканью разных цветов, есть пассажирское кресло с подставкой для ног и диван с необычным плетением вместо подголовников.

  • Концепт получил два электромотора (по одному на каждой оси) суммарной отдачей 462 л.с. и 800 Н⋅м. Заявленный разгон до «сотни» составляет пять секунд, а максимальная скорость — 200 км/ч. Аккумулятор ёмкостью 100 кВт⋅ч рассчитан на запас хода в 800 километров. С помощью высокоскоростной зарядной станции батарею можно пополнить на 600 километров пробега за 20 минут.

  • В список оснащения электромобиля входит автопилот с двумя лидарами и множеством датчиков, подвеска Progressive Hydraulic Cushions с гидравлическими буферами в амортизаторах и проекционные дисплеи в салоне. Цилиндр в центре передней панели — мозг мультимедийной системы с искусственным интеллектом.

Готовы путешествовать на электромобиле с искусственным интеллектом?

Citroen на Авто.ру

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