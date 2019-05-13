Citroen показал электромобиль для путешествий. С 30-дюймовыми колёсами и искусственным интеллектом

Концепт получился чуть длиннее седана C4 (4655 миллиметров) и отличается футуристичным дизайном, а также огромными колёсами с шинами размерностью 255/30 R30. Колёсные арки отделены от кузова для снижения уровня шума, а внешние ступицы с логотипами марки остаются неподвижными даже во время движения — как на автомобилях Rolls-Royce.

Citroen 19_19 Concept способен распознавать владельца и приветствовать его внешней анимацией на встроенном в стекло передней двери дисплее. В четырёхместном салоне, отделанном тканью разных цветов, есть пассажирское кресло с подставкой для ног и диван с необычным плетением вместо подголовников.

Концепт получил два электромотора (по одному на каждой оси) суммарной отдачей 462 л.с. и 800 Н⋅м. Заявленный разгон до «сотни» составляет пять секунд, а максимальная скорость — 200 км/ч . Аккумулятор ёмкостью 100 кВт⋅ч рассчитан на запас хода в 800 километров. С помощью высокоскоростной зарядной станции батарею можно пополнить на 600 километров пробега за 20 минут.