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Citroen создал беспилотник на колёсах-шарах. Он превращается в гостиницу и тренажёрный зал
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Кирилл Малышев

Компания Citroen представила свой проект мобильности будущего. Платформа Skate пригодна для установки самых разных надстроек.

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  • Место для водителя или оператора не предусмотрено в принципе: платформа оснащена автопилотом высшего пятого уровня. Работать она, по заверению авторов идеи, способна практически круглосуточно. Для зарядки Citroen Skate станет сам заезжать на станции, оценивая собственный запас хода.
  • Максимальная скорость составляет всего 26 км/ч. Причём её можно запрограммировать и на меньший лимит. Это сделано для того, чтобы Skate мог передвигаться в пешеходных зонах или местах скопления людей без риска причинить им травмы.
  • Подвеска у Скейта гидравлическая. При этом, напомним, на своих серийных машинах Citroen отказался от подвески HydroActive ещё несколько лет назад. Здесь же она призвана обеспечить максимальную плавность хода.
  • Колёса тоже необычные. Это сферы разработки шинной компании GoodYear. С ними платформа получает максимальную маневренность на 360 градусов. Фактически есть возможность развернуться на месте. Разработчики ассоциируют идею с компьютерной мышью.
  • Надстройки над «скейтом» могут быть самые разные. Citroen уверяет, что менять их можно всего за 10 секунд. В качестве демонстрации компания показала гостиничный шаттл и передвижной тренажёрный зал.

На днях французы рассекретили вариант модели C3 для развивающихся стран. Новинка сопоставима с C3 для европейского рынка, но построена на бюджетной платформе с«внедорожным» имиджем. C3 станет самым бюджетным кроссовером марки. К нему присоединятся со временем кросс-хэтч и даже вседорожник.

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