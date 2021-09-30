Citroen создал беспилотник на колёсах-шарах. Он превращается в гостиницу и тренажёрный зал

- Место для водителя или оператора не предусмотрено в принципе: платформа оснащена автопилотом высшего пятого уровня. Работать она, по заверению авторов идеи, способна практически круглосуточно. Для зарядки Citroen Skate станет сам заезжать на станции, оценивая собственный запас хода.
- Максимальная скорость составляет всего 26 км/ч. Причём её можно запрограммировать и на меньший лимит. Это сделано для того, чтобы Skate мог передвигаться в пешеходных зонах или местах скопления людей без риска причинить им травмы.
- Подвеска у Скейта гидравлическая. При этом, напомним, на своих серийных машинах Citroen отказался от подвески HydroActive ещё несколько лет назад. Здесь же она призвана обеспечить максимальную плавность хода.
- Колёса тоже необычные. Это сферы разработки шинной компании GoodYear. С ними платформа получает максимальную маневренность на 360 градусов. Фактически есть возможность развернуться на месте. Разработчики ассоциируют идею с компьютерной мышью.
- Надстройки над «скейтом» могут быть самые разные. Citroen уверяет, что менять их можно всего за 10 секунд. В качестве демонстрации компания показала гостиничный шаттл и передвижной тренажёрный зал.
На днях французы рассекретили вариант модели C3 для развивающихся стран. Новинка сопоставима с C3 для европейского рынка, но построена на бюджетной платформе с«внедорожным» имиджем. C3 станет самым бюджетным кроссовером марки. К нему присоединятся со временем кросс-хэтч и даже вседорожник.