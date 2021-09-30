Citroen создал беспилотник на колёсах-шарах. Он превращается в гостиницу и тренажёрный зал

Место для водителя или оператора не предусмотрено в принципе: платформа оснащена автопилотом высшего пятого уровня. Работать она, по заверению авторов идеи, способна практически круглосуточно. Для зарядки Citroen Skate станет сам заезжать на станции, оценивая собственный запас хода.

Максимальная скорость составляет всего 26 км/ч. Причём её можно запрограммировать и на меньший лимит. Это сделано для того, чтобы Skate мог передвигаться в пешеходных зонах или местах скопления людей без риска причинить им травмы.

Подвеска у Скейта гидравлическая. При этом, напомним, на своих серийных машинах Citroen отказался от подвески HydroActive ещё несколько лет назад. Здесь же она призвана обеспечить максимальную плавность хода.

Колёса тоже необычные. Это сферы разработки шинной компании GoodYear. С ними платформа получает максимальную маневренность на 360 градусов. Фактически есть возможность развернуться на месте. Разработчики ассоциируют идею с компьютерной мышью.

Надстройки над «скейтом» могут быть самые разные. Citroen уверяет, что менять их можно всего за 10 секунд. В качестве демонстрации компания показала гостиничный шаттл и передвижной тренажёрный зал.

На днях французы рассекретили вариант модели C3 для развивающихся стран. Новинка сопоставима с C3 для европейского рынка, но построена на бюджетной платформе с«внедорожным» имиджем. C3 станет самым бюджетным кроссовером марки. К нему присоединятся со временем кросс-хэтч и даже вседорожник.