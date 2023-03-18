Citroen развяжет «агрессивную ценовую войну» в сегменте маленьких электрокаров

Citroen готовит новую линейку компактных электромобилей с «агрессивно низкими ценами», чтобы навязать серьёзную борьбу конкурентам, которых становится всё больше. Помимо стоимости, эти модели будут расширять покупательскую аудиторию марки за счёт «офигенного» (в оригинале — kick-ass) дизайна. Об этом главный дизайнер производителя Пьер Леклерк рассказал британскому изданию Autocar.
- Машины, о которых идёт речь, должны появиться в ближайшие пару лет. Ожидается, что визуально они будут напоминать концептуальный городской пикап Oli и квадрицикл Ami. Леклерк особо подчеркнул, что хочет вывести на дороги электрокары с оригинальным «суперкрутым» дизайном, а не уменьшенные версии уже существующих моделей. При этом они будут доступнее, чем соперники вроде MG4, Fiat 500e или Opel Corsa-e. По оценке Autocar, начальная цена составит около 25 000 британских фунтов (2,3 миллиона рублей по официальному курсу).
- Предположительно, основой послужит платформа CMP альянса Stellantis. Ориентируясь на построенный на этой же архитектуре Peugeot e-208, в очередной раз обновившийся прошлой осенью, можно ожидать передний привод, мощность около 130–150 л.с. и запас хода до 400 километров на одном заряде. Одной из мер для снижения себестоимости может оказаться отказ от полноценной мультимедийной системы в пользу смартфона с Bluetooth-колонками — как у того же Oli. Как отметил Леклерк, люди проводят со своими телефонами весь день, так что и в автомобиле им будет вполне достаточно такого же функционала.
Одним из ближайших пополнений в электрической линейке Citroen должен стать C3 Aircross: модель второго поколения обзаведётся батарейной модификацией одновременно с топливными. Судя по шпионским снимкам прототипов, кроссовер также увеличится в размерах и получит иные очертания кузова.