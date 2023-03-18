Citroen развяжет «агрессивную ценовую войну» в сегменте маленьких электрокаров

Citroen готовит новую линейку компактных электромобилей с «агрессивно низкими ценами», чтобы навязать серьёзную борьбу конкурентам, которых становится всё больше. Помимо стоимости, эти модели будут расширять покупательскую аудиторию марки за счёт «офигенного» (в оригинале — kick-ass) дизайна. Об этом главный дизайнер производителя Пьер Леклерк рассказал британскому изданию Autocar.