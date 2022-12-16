Citroen разработал концептуальную колесницу для Астерикса и Обеликса

Силуэт колесницы

и архитектура её «салона» стилизованы под культовый Citroen 2CV: это заметно, к примеру, по линиям «кузова»

и оконным проёмам. Кроме того, она получила схожую складную крышу. Как и у Citroen 2CV, она тканевая,

но выполнена из домотканого холста.