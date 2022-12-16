Citroen разработал концептуальную колесницу для Астерикса и Обеликса

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FAW обновил свой самый большой кроссовер Bestune T99
Дмитрий Елизаров
Компания Citroen представила необычный концепт: это двухместная колесница. Названия у неё нет, зато известна судьба проекта. Колесницу разработали специально для съёмок нового фильма о приключениях Астерикса и Обеликса под названием The Middle Kingdom.
Ранее был опубликован трейлер ещё одного фильма, снятого при непосредственном участии автопроизводителей. В новых «Трансформерах» появятся, к примеру, автобот из Porsche 911 и мехагорилла.