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Citroen разработал концептуальную колесницу для Астерикса и Обеликса
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Дмитрий Елизаров

Компания Citroen представила необычный концепт: это двухместная колесница. Названия у неё нет, зато известна судьба проекта. Колесницу разработали специально для съёмок нового фильма о приключениях Астерикса и Обеликса под названием The Middle Kingdom.

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  • Силуэт колесницы и архитектура её «салона» стилизованы под культовый Citroen 2CV: это заметно, к примеру, по линиям «кузова» и оконным проёмам. Кроме того, она получила схожую складную крышу. Как и у Citroen 2CV, она тканевая, но выполнена из домотканого холста.
  • Корпус колесницы, согласно проекту разработчиков, сделан из дуба, а колёса концепта представляют собой окованные металлом щиты. У колесницы имеется пневмоподвеска, основными элементами которой выступают надутые кабаньи желудки, и собственная оптика — источником света для неё стало множество магически усиленных светлячков. Не обошлось и без фирменного логотипа.
  • Новый фильм о приключениях Астерикса и Обеликса выйдет на экраны весной 2023 года. Среди актёрского состава — Венсан Кассель и Марион Котийяр.

Ранее был опубликован трейлер ещё одного фильма, снятого при непосредственном участии автопроизводителей. В новых «Трансформерах» появятся, к примеру, автобот из Porsche 911 и мехагорилла.

А вам нравятся Астерикс и Обеликс?

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