Компания Citroen представила новый логотип

Компания Citroen обновила свой логотип. Он сохранил характерные элементы, известные как «двойной шеврон», но заметно упрощён: внешний вид логотипа должен стать отсылкой к его же версии 1919 года, одобренной лично Анри Ситроеном. Первый автомобиль французской компании с новой символикой дебютирует уже до конца нынешнего месяца.