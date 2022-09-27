Представлен рестайлинговый DS 3: новая медиасистема и увеличенный запас хода

Компания Citroen представила новый логотип
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Дмитрий Елизаров

Компания Citroen обновила свой логотип. Он сохранил характерные элементы, известные как «двойной шеврон», но заметно упрощён: внешний вид логотипа должен стать отсылкой к его же версии 1919 года, одобренной лично Анри Ситроеном. Первый автомобиль французской компании с новой символикой дебютирует уже до конца нынешнего месяца.

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  • В оставшиеся дни сентября Citroen обещает представить некий концептуальный автомобиль, который и станет первым носителем нового логотипа. Что это будет за концепт, пока неизвестно, но охарактеризован он как семейный.
  • Позже символика будет применяться на серийных моделях, но стартует этот процесс не ранее середины следующего года. Компания обещает несколько доработать фирменную стилистику с тем, чтобы увеличить визуальные акценты на логотипе. Это десятое по счёту изменение символики компании за 103 года истории.
  • Наконец, Citroen изменит и коммуникационный фирменный стиль. В маркетинговых и презентационных материалах, а также в цифровом пространстве будут применяться новые цвета — ностальгический синий Monte Carlo Blue и красный Infra Red, который заменит нынешний официальный цвет марки.

Последней компанией, которая модернизировала свой визуальный стиль, стала Skoda. Фирменная стрела стала двухмерной, а написание названия марки — более современным.

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