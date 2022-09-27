Компания Citroen представила новый логотип

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Citroen и Polestar урегулировали спор по поводу похожих логотипов
Представлен рестайлинговый DS 3: новая медиасистема и увеличенный запас хода
Дмитрий Елизаров
Компания Citroen обновила свой логотип. Он сохранил характерные элементы, известные как «двойной шеврон», но заметно упрощён: внешний вид логотипа должен стать отсылкой к его же версии 1919 года, одобренной лично Анри Ситроеном. Первый автомобиль французской компании с новой символикой дебютирует уже до конца нынешнего месяца.
Последней компанией, которая модернизировала свой визуальный стиль, стала Skoda. Фирменная стрела стала двухмерной, а написание названия марки — более современным.