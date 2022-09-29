Lamborghini Urus получил новую «роскошную» версию S

Citroen представил странный пикап Oli с салоном из пенополиуретана
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Citroen рассекретила концепт-кар под названием Oli — это футуристичный пикап, демонстрирующий новые веяния не только в дизайне марки, но и в подходе к использованию материалов. К примеру, многие детали его интерьера выполнены из вспененного полиуретана. Пикап может проехать 400 километров без подзарядки, но разгонится при этом только до 110 км/ч.

Читайте нас в Дзене!
1/9
  • Угловатая внешность Oli с вертикальным лобовым стеклом дополнена распашными дверями и необычной оптикой, практически одинаковой внешне как спереди, так и сзади. Одинаковыми выполнены и защитные пластины на бамперах, а крыша и «капот» снабжены защитными накладками. Простота внешности призвана намекать на простоту в изготовлении машин с такими кузовными панелями. Вместе с Oli дебютировал ранее анонсированный новый логотип компании.
  • Грузовая платформа пикапа спрятана под кунгом с откидывающимся верхом, при этом пол платформы изготовлен из переработанного картона. В закрытом состоянии на платформе можно разместить предметы длиной до 679 миллиметров, но откидывающийся задний борт увеличит этот показатель до 1050 миллиметров.
1/5
  • Интерьер выдержан в том же ярко-красном цвете, что и вставки на кузове. Из пенополиуретана сделаны, к примеру, кресла, дополненные отпечатанными на 3D-принтере сетками, пол и передняя панель. Она выглядит как массивный цилиндр, на котором размещены рулевая колонка и съёмные динамики. Медиасистемы у Oli нет: вместо неё предлагается использовать смартфон, для которого предусмотрена док-станция. При этом салон можно мыть водой из шланга, для этого есть сливное отверстие.
  • Весит Oli ровно тонну. Поэтому относительно компактная 40-киловаттная батарея обеспечивает ему запас хода до 400 километров, а зарядить её с 20 до 80% можно за 23 минуты. Пикап способен как питать сторонние энергопотребители, так и отдавать электричество в общую сеть.
  • Конвейерных перспектив у пикапа нет, однако компания уже заявила, что некоторые решения могут появиться на серийных моделях. Это главным образом дизайнерские идеи и интерьерные разработки.

Новый, максимально упрощённый логотип компании был продемонстрирован 27 сентября. Он по-прежнему выглядит как «двойной шеврон», но по уровню лаконичности близок к самому первому символу Citroen, который был придуман в 1919 году.

Хотели бы видеть такой пикап на дорогах?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании