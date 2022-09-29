Citroen представил странный пикап Oli с салоном из пенополиуретана

Интерьер выдержан в том же ярко-красном цвете, что и вставки на кузове. Из пенополиуретана сделаны, к примеру, кресла, дополненные отпечатанными на 3D-принтере сетками, пол и передняя панель. Она выглядит как массивный цилиндр, на котором размещены рулевая колонка и съёмные динамики. Медиасистемы у Oli нет: вместо неё предлагается использовать смартфон, для которого предусмотрена док-станция. При этом салон можно мыть водой из шланга, для этого есть сливное отверстие.