Citroen представил странный пикап Oli с салоном из пенополиуретана

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Дмитрий Елизаров
Компания Citroen рассекретила концепт-кар под названием Oli — это футуристичный пикап, демонстрирующий новые веяния не только в дизайне марки, но и в подходе к использованию материалов. К примеру, многие детали его интерьера выполнены из вспененного полиуретана. Пикап может проехать 400 километров без подзарядки, но разгонится при этом только до 110 км/ч.
Новый, максимально упрощённый логотип компании был продемонстрирован 27 сентября. Он по-прежнему выглядит как «двойной шеврон», но по уровню лаконичности близок к самому первому символу Citroen, который был придуман в 1919 году.