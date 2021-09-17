Компания Citroen показала самый доступный кроссовер — это особый C3 для Индии

Компания Citroen представила новый вариант своей компактной модели C3 для рынков развивающихся стран. По габаритам пятидверка сопоставима с тем C3, который продаётся в Европе, но при этом построена на бюджетной платформе и наделена «вседорожным» имиджем. Ожидается, что C3 станет самым бюджетным «кроссовером» марки. В будущем к кросс-хэтчу присоединятся седан и полноценный вседорожник.