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Компания Citroen показала самый доступный кроссовер — это особый C3 для Индии
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Дмитрий Елизаров

Компания Citroen представила новый вариант своей компактной модели C3 для рынков развивающихся стран. По габаритам пятидверка сопоставима с тем C3, который продаётся в Европе, но при этом построена на бюджетной платформе и наделена «вседорожным» имиджем. Ожидается, что C3 станет самым бюджетным «кроссовером» марки. В будущем к кросс-хэтчу присоединятся седан и полноценный вседорожник.

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  • В отличие от одноимённой европейской модели, которая появилась на свет ещё в 2016 году, новинка построена на современной модульной платформе CMP. Однако платформу эту упростили, а ходовую часть пере­настроили с учётом специфики основных рынков. При этом внешность C3 выдержана в полном соответ­ствии с фирменной стилистикой, хотя по сравнению с C3 для Европы украшена вседорожными деталями.
  • В их числе, к примеру, развитые бамперы с цветными вставками, накладки на боковины, имитация защитных панелей и рейлинги на крыше. Кроме того, кросс-хэтч получил 180-милли­метровый дорожный просвет.
  • Колёсная база кросс-хэтча та же, что и у европейского C3, — 2,54 метра. При этом он чуть длиннее, хотя за пределы ключевых для Индии четырёх метров не перерос. Кроме того, у «вседорожника» более вместитель­ный багажник — 315 литров против 300 у хэтчбека.
  • Цветные вставки активно применяются как на кузове, так и в оформлении интерьера: Citroen распространит на развива­ющиеся рынки собственную систему персонали­зации. Помимо ярких накладок салон C3 отличается усечённым снизу рулевым колесом и медиа­системой с 10-дюймовым экраном; утверждается, что это самый большой дисплей в классе. Войдёт ли он в базовую комплектацию, пока неизвестно.
  • Не уточнена и моторная гамма. Предполагается, что Citroen C3 оснастят трёхцилин­дровыми моторами мощностью от 100 до 130 л.с., но полного привода кросс-хэтч не получит. В продаже в Индии он появится в первой половине следующего года. Позже Citroen наладит сборку новинки в Бразилии для стран Южной Америки. Кроме того, стратегия компании преду­сматривает выпуск ещё двух бюджетных моделей для этих же рынков — традици­онного седана и полноценного вседорожника.

Свои небольшие вседорожники для индийского рынка уже пред­ставили, к примеру, Renault и Nissan, а разра­ботанный специально для этой страны Hyundai Casper будет продаваться ещё и в Южной Корее.

А вам хватило бы четырёхметрового автомобиля?

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