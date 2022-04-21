Citroen полностью откажется от выпуска минивэнов к лету 2022 года

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Дмитрий Елизаров
Компания Citroen официально заявила о завершении «почти тридцатилетней» эпохи минивэнов: в июле нынешнего года будет прекращено производство модели Grand C4 Space Tourer. Отказ от этого сегмента производитель объясняет «изменившимися ожиданиями клиентов в отношении стиля и использования».
Модель C5 X, которую производитель называет одной из возможных альтернатив минивэнам, Citroen представила в апреле прошлого года. По мнению французов она является сочетанием положительных качеств седана, универсала и кроссовера. Стоит C5 X во Франции сейчас минимум 32 900 евро.