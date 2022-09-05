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Citroen и Polestar урегулировали спор по поводу похожих логотипов
Новости

Кирилл Малышев

Французский бренд Citroen и марка Polestar, «дочка» компании Volvo, объявили об урегулировании проблемы с похожими эмблемами. Спор между компаниями разбирался судом в течение трёх лет. Детали соглашения не уточняются, пишет Le Monde.

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  • В 2017 году Polestar из тюнинг-ателье при шведском бренде превратился в самостоятельного автопроизводителя, выпускающего электромобили. В качестве эмблемы марка взяла стилизованную четырёхконечную звезду, перекликающуюся с названием компании.
  • Проблема оказалась в том, что звезду формировали два элемента, по мнению марки Citroen, слишком похожие на её собственные «шевроны». И хотя расположены они были совсем по-другому, французы подали в суд, считая логотипы слишком похожими.
  • В 2020-м суд постановил, что Polestar должна выплатить компании Citroen 150 000 евро за нанесение вреда имиджу. Кроме того, использование логотипа запретили на территории Франции. Это фактически означало запрет на продажу автомобилей. Французская сторона конфликта пыталась добиться распространения запрета на всю Европу, но не преуспела.

В начале минувшего лета Audi обратилась в суд Мюнхена с обвинениями в адрес китайской компании Nio. Названия её моделей показались немцам слишком похожими на их обозначения. В частности, речь шла о моделях ES6 и ES8, перекликающихся с  S6 и S8.

Вам эти эмблемы кажутся похожими?

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