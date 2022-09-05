Citroen и Polestar урегулировали спор по поводу похожих логотипов

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Audi потребовала переименовать ещё одну модель китайской компании NIO. Скоро она появится в Германии
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Кирилл Малышев
Французский бренд Citroen и марка Polestar, «дочка» компании Volvo, объявили об урегулировании проблемы с похожими эмблемами. Спор между компаниями разбирался судом в течение трёх лет. Детали соглашения не уточняются, пишет Le Monde.
В начале минувшего лета Audi обратилась в суд Мюнхена с обвинениями в адрес китайской компании Nio. Названия её моделей показались немцам слишком похожими на их обозначения. В частности, речь шла о моделях ES6 и ES8, перекликающихся с S6 и S8.