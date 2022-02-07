Citroen C4 может стать полноценным кроссовером

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Citroen C4 стал купеобразным кросс-хэтчбеком
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Компания Citroen обдумывает возможность пополнения линейки C4 полноценным вседорожником по образцу C5 Aircross, пишет Carscoops. Со сменой поколений Citroen C4 стал кросс-хэтчем, однако в линейке марки может найтись место и для традиционного вседорожника этого класса. Если положительное решение будет принято, французы представят новинку в конце нынешнего года.
Примечательно, что в семействе Citroen C5 также сосуществуют вседорожник Aircross и стандартная модель под названием С5 X — она, как и нынешний Citroen C4, отличается необычным типом кузова. Производитель позиционирует эту модель как нечто среднее между седаном, универсалом и кроссовером.