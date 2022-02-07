Citroen C4 может стать полноценным кроссовером

Компания Citroen обдумывает возможность пополнения линейки C4 полноценным вседорожником по образцу C5 Aircross, пишет Carscoops. Со сменой поколений Citroen C4 стал кросс-хэтчем, однако в линейке марки может найтись место и для традиционного вседорожника этого класса. Если положительное решение будет принято, французы представят новинку в конце нынешнего года.