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Citroen C4 может стать полноценным кроссовером

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Дмитрий Елизаров

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Компания Citroen обдумывает возможность пополнения линейки C4 полноценным вседорожником по образцу C5 Aircross, пишет Carscoops. Со сменой поколений Citroen C4 стал кросс-хэтчем, однако в линейке марки может найтись место и для традиционного вседорожника этого класса. Если положительное решение будет принято, французы представят новинку в конце нынешнего года.

  • Издание отмечает, что разрыв между кроссоверами C3 Aircross и C5 Aircross в модельном ряду Citroen достаточно значителен: длина первой модели составляет 4150 миллиметров, второй — 4510 миллиметров. Кроме того, компания некоторое время назад сняла с производства кроссовер C4 Cactus, до известной степени закрывавший эту нишу.
  • Если Citroen C4 получит исполнение Aircross, то основными отличиями во внешности новинки станут традиционная, а не покатая линия крыши, развитые колёсные арки и более брутальная в целом внешность. Переднюю часть вседорожника могут оформить в том же стиле, что и у пережившего недавно рестайлинг C5 Aircross. Кроме того, новинка получит развитый пластиковый обвес и традиционные для этой линейки накладки Airbump.
  • Моторную гамму Citroen C4 Aircross, как ожидается, составят из уже имеющихся бензиновых и дизельных двигателей объёмом от 1,2 до 1,5 литра с отдачей от 100 до 155 л.с. Не исключается и появление полностью электрической модификации со 136-сильным мотором, но снабжать новинку системой полного привода французы не планируют.

Примечательно, что в семействе Citroen C5 также сосуществуют вседорожник Aircross и стандартная модель под названием С5 X — она, как и нынешний Citroen C4, отличается необычным типом кузова. Производитель позиционирует эту модель как нечто среднее между седаном, универсалом и кроссовером.

Нужен французам ещё один вседорожник, как считаете?

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