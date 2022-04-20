Citroen C3 Picasso «в родном окрасе», но с аварией в истории: о чём не рассказывает продавец

Если взглянуть на список владельцев, то становится понятной и дальнейшая судьба машины. Формально, то есть по данным из ПТС, у неё действительно один хозяин — у которого страховая компания забрала Citroen, выплатив компенсацию. Просто с тех пор С3 Picasso меняет владельцев без регистраций в ГИБДД. Сначала его купили на аукционе, потом как-то восстановили — и теперь снова пытаются продать, только уже не в Санкт-Петербурге, а в Пскове.

Есть ли смысл в покупке этого Ситроена? С одной стороны, последствия аварии были серьёзными, но, кажется, не фатальными — с учётом того, что в расчётах страховых компаний не упоминаются ни подушки безопасности, ни силовые элементы, ни детали подвески. Даже двери кузова остались целыми. С другой, под рассказы об одном хозяине, некрашеном кузове, оригинальном пробеге, исправном состоянии и красивой внешности продавец поставил на свой Citroen довольно высокую цену — 765 000 рублей. И хотя С3 Picasso не самая популярная на вторичном рынке модель, на Авто.ру можно найти десяток машин этого поколения с меньшим или сравнимым пробегом, которые стоят заметно дешевле.

Однако и их прошлое нужно проверять не менее тщательно. Тем более, что сделать это совсем просто. Достаточно узнать у продавца VIN и ввести его в специальную форму сервиса ПроАвто — она даже есть сразу под этими строками.