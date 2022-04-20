Citroen C3 Picasso «в родном окрасе», но с аварией в истории: о чём не рассказывает продавец
Команда Авто.ру
Большинство автомобилей, попадающих в рубрику «Не бит, не крашен», можно отнести к престижным или просто очень популярным маркам — кажется, именно такими машинами предпочитают заниматься недобросовестные продавцы. Но даже покупка недорогого и утилитарного автомобиля не самого раскрученного бренда может стать большим разочарованием — если перед сделкой не проверить его с помощью сервиса ПроАвто.
Яркий тому пример — Citroen C3 Picasso 2013 года выпуска. Несмотря на дизайн, в России «Пикассо» — скорее семейный, чем молодёжный автомобиль. Отечественные покупатели ценят в нём не столько красоту и оригинальность, сколько практичность микровэна с высокой крышей и удобным багажником.
Этот конкретный экземпляр отлично сохранился для своих лет. На кузове нет заметных повреждений, хром блестит, оптика тоже выглядит свежей. Салон, конечно, несёт на себе следы эксплуатации, но и ему можно придать вид с помощью химчистки. В целом это неудивительно, ведь на одометре машины — всего 86 500 км, то есть Citroen проезжал меньше десяти тысяч километров в год.
Комментарий продавца
Авто приобретался новым у официального дилера в 2013 году. Один хозяин. ПТС оригинал. Комплект ключей. Оригинальный пробег. Кузов в родном окрасе. Покрашен задний бампер. Салон ухоженный не прокуренный. Красивый внешний вид. Всё исправно работает. Смешной расход. Шипованная резина. легкосплавные колесные диски
Продавец утверждает, что пробег оригинальный, как и ПТС, хозяин у автомобиля всего один, а весь кузов «в родном окрасе». Исключение — задний бампер, который перекрашивали. И если присмотреться, на фото видно, что он (точнее, его правая часть) немного отличается по цвету.
В общем, белый С3 Picasso кажется отличным вариантом для тех, кому нужна компактная, но при этом вместительная машина, к тому же недорогая в содержании. Увы, ровно до тех пор, пока мы не заглянем в отчёт, сформированный сервисом ПроАвто. В нём сразу три красных пункта — ДТП, расчёт стоимости ремонта и — главное — аукцион битых машин. Как же так, если у машины единственный владелец?
Давайте сначала разберёмся с аварией — в базе ГИБДД она одна. В схеме, составленной на месте ДТП, фигурируют повреждения одновременно передней и задней частей кузова. Как обычно, без подробностей.
Полный список повреждений C3 Picasso можно прочитать в расчёте, сделанном спустя неделю страховой компанией. И список того, что нужно заменить, очень длинный. В нём, с одной стороны, передние крылья, капот, фары, радиатор и куча сопутствующей фурнитуры. С другой — пятая дверь, пол багажника (!), задние бампер и крыло с правой стороны. Всё вместе потянуло на 600 000 рублей.
Кстати, есть в записях страховых компаний и более ранний расчёт, сделанный ещё до ДТП. Он короткий и «всего» на 50 тысяч рублей, но в нём под замену был приговорён правый порог. Так что кузов «в родном окрасе», похоже, остался только в воображении продавца…
Об истинном состоянии Ситроена в недавнем прошлом можно судить по фотографиям, сделанным для аукциона битых автомобилей. Что было сзади, увы, не видно. Но передняя часть микровэна разбита сильно — хотя лобовое стекло (а оно здесь большое и потому недешёвое) осталось целым.
Если взглянуть на список владельцев, то становится понятной и дальнейшая судьба машины. Формально, то есть по данным из ПТС, у неё действительно один хозяин — у которого страховая компания забрала Citroen, выплатив компенсацию. Просто с тех пор С3 Picasso меняет владельцев без регистраций в ГИБДД. Сначала его купили на аукционе, потом как-то восстановили — и теперь снова пытаются продать, только уже не в Санкт-Петербурге, а в Пскове.
Есть ли смысл в покупке этого Ситроена? С одной стороны, последствия аварии были серьёзными, но, кажется, не фатальными — с учётом того, что в расчётах страховых компаний не упоминаются ни подушки безопасности, ни силовые элементы, ни детали подвески. Даже двери кузова остались целыми. С другой, под рассказы об одном хозяине, некрашеном кузове, оригинальном пробеге, исправном состоянии и красивой внешности продавец поставил на свой Citroen довольно высокую цену — 765 000 рублей. И хотя С3 Picasso не самая популярная на вторичном рынке модель, на Авто.ру можно найти десяток машин этого поколения с меньшим или сравнимым пробегом, которые стоят заметно дешевле.
Однако и их прошлое нужно проверять не менее тщательно. Тем более, что сделать это совсем просто. Достаточно узнать у продавца VIN и ввести его в специальную форму сервиса ПроАвто — она даже есть сразу под этими строками.