Первый электромобиль Skoda получил запас хода в 265 километров

Переднеприводный Skoda Citigo-e iV оснащается одним электромотором мощностью 83 л.с. (210 Н·м) и аккумулятором ёмкостью 36,8 кВт·ч, расположенным под полом салона. Запас хода на одной зарядке составляет 265 километров по циклу WLTP.

С нуля до «сотни» электромобиль разгоняется за 12,5 секунды, а максимальная скорость равна 130 км/ч. От зарядной станции стандарта CCS мощностью 40 кВт батарея наполняется на 80 процентов за час, а от 2,3-киловаттной колонки – за 12 часов 37 минут.