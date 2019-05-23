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Первый электромобиль Skoda получил запас хода в 265 километров

Новости

Николай Андреев

Городской хэтчбек Skoda Citigo спустя восемь лет после премьеры получил полностью электрическую версию. Последние две буквы в названии модели Citigo-e iV означают новый суббренд, под которым компания намерена выпускать электрифицированные автомобили.

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  • Переднеприводный Skoda Citigo-e iV оснащается одним электромотором мощностью 83 л.с. (210 Н·м) и аккумулятором ёмкостью 36,8 кВт·ч, расположенным под полом салона. Запас хода на одной зарядке составляет 265 километров по циклу WLTP.

  • С нуля до «сотни» электромобиль разгоняется за 12,5 секунды, а максимальная скорость равна 130 км/ч. От зарядной станции стандарта CCS мощностью 40 кВт батарея наполняется на 80 процентов за час, а от 2,3-киловаттной колонки – за 12 часов 37 минут.

  • Внешне Citigo-e iV отличается от версии с двигателем внутреннего сгорания частично закрытой решёткой радиатора и передним бампером. Длина электромобиля – как у обычного Citigo, 3597 миллиметров. Объём багажника в четырёхместном варианте салона остался без изменений – 250 литров, но при сложенном втором ряде у электрокара он чуть меньше – 923 и 951 литр соответственно.

В Европе приём предзаказов на Skoda Citigo-e iV стартует осенью, а первые поставки клиентам запланированы на начало 2020 года.

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