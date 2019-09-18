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Старый Chevrolet превратили в трёхколёсное нечто и выставили на продажу

Новости

Николай Андреев

В американском штате Айова на продажу выставили экзем­пляр всеми забытой модели Chevrolet Citation 1980-х годов, который превратили в странный трёх­колёсный кастом-проект. Об этом расска­зало издание The Drive.

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  • Чтобы сделать компактный передне­приводный седан «монстром» с задним приводом, бензиновый 2,5-литровый четырёх­цилиндровый двигатель мощностью 91 л.с. и трёх­ступенчатый «автомат» переместили назад со всей передней частью кузова.

  • Оставшуюся часть неизвестный кастомайзер урезал по ширине вдвое – под неё убралось только одно колесо, а в салоне – два сиденья, смонти­рованные друг за другом. Чтобы всех запутать оконча­тельно, на новом передке владелец машины, как и сзади, установил стандарт­ную оптику.

  • Теперь трёхколёсный Chevrolet Citation появился в продаже. Несмотря на большой объём доработок, за автомо­биль просят всего 4950 долларов (318 тысяч рублей).

Появилось желание купить этот трёхколёсник?

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