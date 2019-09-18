Старый Chevrolet превратили в трёхколёсное нечто и выставили на продажу

Чтобы сделать компактный передне­приводный седан «монстром» с задним приводом, бензиновый 2,5-литровый четырёх­цилиндровый двигатель мощностью 91 л.с. и трёх­ступенчатый «автомат» переместили назад со всей передней частью кузова.

Оставшуюся часть неизвестный кастомайзер урезал по ширине вдвое – под неё убралось только одно колесо, а в салоне – два сиденья, смонти­рованные друг за другом. Чтобы всех запутать оконча­тельно, на новом передке владелец машины, как и сзади, установил стандарт­ную оптику.