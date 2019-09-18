Старый Chevrolet превратили в трёхколёсное нечто и выставили на продажу
Николай Андреев
В американском штате Айова на продажу выставили экземпляр всеми забытой модели Chevrolet Citation
Чтобы сделать компактный переднеприводный седан «монстром» с задним приводом, бензиновый 2,5-литровый четырёхцилиндровый двигатель мощностью 91 л.с. и трёхступенчатый «автомат» переместили назад со всей передней частью кузова.
Оставшуюся часть неизвестный кастомайзер урезал по ширине вдвое – под неё убралось только одно колесо, а в салоне – два сиденья, смонтированные друг за другом. Чтобы всех запутать окончательно, на новом передке владелец машины, как и сзади, установил стандартную оптику.
Теперь трёхколёсный Chevrolet Citation появился в продаже. Несмотря на большой объём доработок, за автомобиль просят всего 4950 долларов (318 тысяч рублей).