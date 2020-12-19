Сказочное ДТП: в Москве дорогу не поделили BMW и печь
Михаил Кондратьев
В Москве произошло курьёзное ДТП — на дороге столкнулись BMW 3 серии и печь. По словам очевидцев, произошло оно по вине водителя немецкого седана. Видео с места аварии опубликовано на странице Mash в Facebook.
Четырёхдверка въехала в цирковой реквизит. Печь перемещали от одного входа в здание цирка к другому по участку проспекта Вернадского. Судя по видео, при этом она функционировала — из трубы поднимался дым.
В ДТП никто не пострадал, повреждения BMW и печки — косметические. На место прибыли сотрудники ДПС.
Осенью текущего года курьёзная авария случилась в Великобритании, где 18-летний водитель Audi въехал в крыльцо частного дома. После столкновения у автомобиля появилась дополнительная дверь.