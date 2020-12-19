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Сказочное ДТП: в Москве дорогу не поделили BMW и печь

Новости

Михаил Кондратьев

В Москве произошло курьёзное ДТП — на дороге столкнулись BMW 3 серии и печь. По словам очевидцев, произошло оно по вине водителя немецкого седана. Видео с места аварии опубликовано на странице Mash в Facebook.

  • Четырёхдверка въехала в цирковой реквизит. Печь перемещали от одного входа в здание цирка к другому по участку проспекта Вернадского. Судя по видео, при этом она функционировала — из трубы поднимался дым.

  • В ДТП никто не пострадал, повреждения BMW и печки — косметические. На место прибыли сотрудники ДПС.

  • Осенью текущего года курьёзная авария случилась в Великобритании, где 18-летний водитель Audi въехал в крыльцо частного дома. После столкновения у автомобиля появилась дополнительная дверь.

Больше жалко BMW или печь?

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