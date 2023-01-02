Итоги-2022: российский авторынок в цифрах и фактах

Первые новости о приостановке работы некоторых автопроизводителей на российском рынке появились прямо в конце февраля 2022 года. А первой компанией, которая официально свернула свою работу в России, стал концерн General Motors, который продавал в России автомобили Cadillac и Chevrolet.

К концу года российский рынок лишился 12 марок. Кроме упомянутых «американцев», мы остались (по крайней мере официально) без новых Jaguar, Land Rover, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Renault, Toyota и Lexus, Volvo, а также коммерческих Ford (легковые ушли с рынка ещё в 2019 году). Некоторые из этих марок не полностью распустили российские подразделения: ряд сотрудников продолжает поддержку клиентов.