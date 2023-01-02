Итоги-2022: российский авторынок в цифрах и фактах

Дмитрий Савостьянчик
2022 год оказался чрезвычайно богатым на события на авторынке, как на хорошие, так и не очень. Настроение россиян было подпорчено резким ростом цен на машины весной и сокращением ассортимента после ухода или приостановки работы крупных брендов. Но и поводы для радости тоже были: на вторичке появилось немало интересных импортных моделей, рынок новых машин наполнился разнообразными и интересными «китайцами», возобновилось производство «Москвича», хотя и здесь без КНР не обошлось. Собрали самые важные и интересные цифры 2022 года.
Первые новости о приостановке работы некоторых автопроизводителей на российском рынке появились прямо в конце февраля 2022 года. А первой компанией, которая официально свернула свою работу в России, стал концерн General Motors, который продавал в России автомобили Cadillac и Chevrolet.
К концу года российский рынок лишился 12 марок. Кроме упомянутых «американцев», мы остались (по крайней мере официально) без новых Jaguar, Land Rover, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Renault, Toyota и Lexus, Volvo, а также коммерческих Ford (легковые ушли с рынка ещё в 2019 году). Некоторые из этих марок не полностью распустили российские подразделения: ряд сотрудников продолжает поддержку клиентов.
При этом судьба многих марок в России пока до конца не определена. Производители не торопятся принимать конкретные решения и выжидают. Например, выпуск Hyundai, Kia, Mitsubishi, Skoda и Volkswagen на местных предприятиях сейчас не ведётся, но официально компании остаются в стране. Так же, как и некоторые марки без локального производства. Например, Suzuki и Subaru.
Официально, на Российском рынке к концу 2022 года продолжают полноценно работать всего 14 брендов. Из 60 в начале года! Три из них — российские: Lada, ГАЗ и УАЗ. Остальные — «китайцы»: Changan, Chery, Dongfeng, Exeed, FAW, Foton, GAC, Geely, Haval, Jac, Omoda. Такие данные предоставили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Почему РОАД не включили в список «Москвич» и Evolute — неизвестно.
6 российских автозаводов из тех, что работали ещё в начале 2022 года, стоят «на паузе». Речь о калужском «ПСМА Рус» (собирали Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi), Mazda во Владивостоке, Mercedes-Benz в Подмосковье, Nissan и Toyota в Санкт-Петербурге, Volkswagen в Калуге.
Зато несколько «опустевших» производств вновь занимаются выпуском машин. Например, на бывшем заводе Renault в столице наладили выпуск «Москвичей». В Республике Татарстан теперь вместо Ford Transit делают коммерческий транспорт под брендом Sollers. Калининградский «Автотор», где раньше выпускали, в частности, Genesis, Hyundai и Kia, недавно вернулся к работе — здесь стали собирать «китайцев». На другом заводе Hyundai — в Санкт-Петербурге — возобновили штамповку деталей, сварку и окраску кузовов для седана Solaris: их затем отправляют на предприятие в Казахстан.
Символический 1 евро получил Nissan по итогам сделки по продаже своих российских активов государству. В результате компания потеряла около 700 миллионов евро. И всё равно, такая сумма сделки — в десятки раз больше, чем у Renault: французский производитель «оставил» свои активы новым владельцам — Москве — за 1 рубль. При этом обе марки сохранили право обратного выкупа некоторых активов в России.
Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России упали на 61% — это официальная статистика Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) за январь–ноябрь 2022 года (к моменту подготовки этого материала данных за декабрь ещё не было). За 11 месяцев россияне купили всего 550 тысяч новых машин.
Весомых причин для столь сильного падения продаж две. Во-первых, заметно сократился выбор автомобилей и, несмотря на широкий ассортимент «китайцев», не все покупатели готовы рассматривать их в качестве альтернативы хорошо знакомым маркам. Во-вторых, высокий цены заметно подкосили покупательскую активность.
Новые автомобили сейчас стоят в среднем по 3,4 миллиона рублей (средняя цена в листинге Авто.ру) — это на 11% дороже, чем в начале года. Машины на вторичке подорожали сильнее: плюс 35% за год, средняя цена — 1,33 миллиона рублей.
Рост цен на новые машины подтянул за собой и средний чек на вторичном рынке. Это, в свою очередь, стало поводом для роста активности продавцов — за год количество объявлений о продаже подержанных автомобилей выросло на 36%. Причём ещё сильнее — в полтора раза — увеличилось число предложений напрямую от собственников.
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с января по октябрь 2022 года россияне набрали автокредитов на 546 миллиардов рублей. Много? Нет — это на 41% меньше, чем за этот же период 2021 года.
Снизился и средний размер займа. В октябре он составил 1,08 миллиона рублей: это на 6% меньше, чем в сентябре (1,15 млн), а по сравнению с началом года — меньше на 20% (1,35 млн — в феврале).
Эксперты объясняют падение интереса к автокредитам ростом процентных ставок, а также дефицитом новых машин, на приобретение которых обычно и оформляется большинство займов.
Ушедшие из России бренды успешно (или не очень) замещают модели из Китая. И, если хочется купить новый китайский автомобиль, то выбор в этом году заметно расширился: ассортимент увеличился почти вдвое, до 50 штук. Сейчас на Авто.ру продаётся на 23 китайские модели больше, чем в январе. Пожалуй, одни из самых известных — Changan Uni-K, Chery Tiggo 4 Pro и Tiggo 8 Pro Max, Haval Dargo, JAC JS4, Omoda C5, Skywell ET5, Voyah Free.
Количество марок тоже стало больше — их теперь 21: плюс 11 игроков относительно начала года. В их числе, BYD (электрокары, которые раньше не продавались в РФ) Hiphi, Hongqi, Leapmotor, Lixiang, Nio, Omoda, Skywell, Voyah, Weltmeister, Zeekr. Однако активную экспансию начал только суббренд Chery — Omoda.
На рынке «китайцев» с пробегом — тоже пополнение. Число моделей теперь превышает 200 штук (плюс 55 моделей за год), а число брендов стремится к 45.
Если говорить об объёме предложений, то за год количество объявлений с новыми китайскими автомобилями выросло почти в 3 раза. На вторичном рынке динамика не такая мощная — число предложений увеличилось только на треть.
А ещё часть освободившегося рынка занимают российские бренды — причём в 2022 году их стало на три штуки больше. В столице наладили сборку автомобилей «Москвич», в липецкой области — электрокаров Evolute, а на заводе в Елабуге, где раньше собирали Ford Transit, стали выпускать другие коммерческие автомобили — под брендом Sollers. У всех этих машин есть китайские предтечи.
К слову о «Москвиче». Больше половины участников опроса, который проходил в телеграм-канале Журнала Авто.ру, считают ценник на первый и пока что единственный кроссовер «Москвич 3», — вполне приемлемым. Цена за автомобиль в базовом исполнении стартует с 1 970 000 рублей. Доплата за вариатор — 65 000 рублей.
Объявлений с импортными автомобилями на Авто.ру стало больше — их доля достигла 56%. Чаще всего продавцы привозят автомобили немецких (почти 40% импортированных в 2022 году автомобилей) или японских (вдвое меньше, чем немецких) брендов. Почти одинаково популярны американские и корейские машины, но это лишь каждый десятый привезенный автомобиль. Самые популярные модели — Toyota Camry, BMW 3 и 5 серии, X3 и X5. Нередко также продавцы привозят Volkswagen Passat, Hyundai Elantra, Toyota RAV4 и Audi A6.
В большинстве случаев в Россию «приезжают» машины в возрасте 3–5 лет, на которые действует самая выгодная таможенная пошлина. При прочих равных, за растаможку машины моложе трёх лет придётся заплатить примерно втрое больше, а старше 5 лет — вдвое.
Заметно сократился срок продажи импортных моделей: до 29 дней в 2022 году против 39 дней в 2021-м. Но случилось это не столько из-за роста интереса к ним, сколько из-за появления на рынке более доступных предложений. В прошлом году импортные автомобили были представлены либо праворульными моделями (преимущественно в дальневосточных регионах), либо новыми премиальными автомобилями. Сейчас покупателям доступно много свежих «европейцев», «корейцев» и «американцев» по приемлемым ценам.
АвтоВАЗ всегда занимал внушительную долю продаж на рынке новых автомобилей (до февраля 2022 года — в пределах 25%), но сейчас тольяттинский производитель нарастил своё присутствие до рекордного показателя — 46% рынка (по данным АЕБ за ноябрь 2022 года).
Ещё около четверти продаж во второй половине года приходится на автомобили китайских марок, хотя в начале года этот показатель был втрое ниже.
На Авто.ру «китайцы» впервые в своей истории заняли первое по количеству место среди всех предложений о продаже новых машин. Доля немецких машин упала с 20,1 до 7,3%, японских — с 18,2 до 15,7%, французских — с 12,5 до 3,4%. Однако доля предложений с российскими машинами выросла с 13,3 до 18,2%, а корейскими — с 19,9 до 27%.
Можно скептически относиться к электрокарам, но отрицать прогресс нельзя: интерес к электрическим машинам растёт, как и спрос на них. Например, продажи новых электромобилей в России за год выросли на 37%, а подержанных — на 24%. В рейтингах самых популярных моделей — не только относительно недорогие и очень массовые Nissan Leaf, но и премиальные Tesla Model Y, Porsche Taycan, Audi e-tron Sportback и многие другие. А ещё — не очень знакомые для многих россиян Hyundai Kona или Mazda MX-30.
Большинство российских водителей предпочитают обслуживать автомобили в небольших гаражных мастерских (26%) или самостоятельно (23%) — из соображений экономии. Об этом пользователи Авто.ру рассказали в ходе опроса.
Но экономят автолюбители не только на выборе сервиса, но и на запчастях: 28% респондентов стали использовать аналоги оригинальных компонентов, хотя каждый пятый покупал их и раньше. Однако четверть владельцев всё же используют только «оригиналы», а каждый десятый перешёл на них совсем недавно.