Цифровую панель приборов для топовой Lada Vesta рассекретили на патентах

На патентном изображении панели можно увидеть, что показания стрелочных «приборов» будут продублированы цифрами в центре шкал. Контрольные лампы сгруппированы по бокам панели, а указатели температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива выполнены в виде горизонтальных полосок. Панель сможет отображать не только показания одометра, но и текущее время и температуру окружающего воздуха, а также выбранную передачу.