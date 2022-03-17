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Цифровую панель приборов для топовой Lada Vesta рассекретили на патентах

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Дмитрий Елизаров

В открытой базе Росстандарта появились изображения новой цифровой панели приборов российской разработки. Правообладателем при этом документ называет не АвтоВАЗ, а фирму «Итэлма». Однако издание «Лада.Онлайн» на основании этого делает вывод, что изображения демонстрируют приборную панель для топовой модификации Lada Vesta.

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  • Компанию «Итэлма», которая среди прочего разрабатывает электронные решения для легкового транспорта, называют одним из поставщиков АвтоВАЗа. Таким образом, приборную панель для новой Lada Vesta разработчик мог запатентовать от собственного имени. Кроме того, издание отмечает сходство центрального элемента панели — силуэта автомобиля — с тем немногим, что удалось разглядеть во время официальной презентации Lada Vesta NG. Сам завод детали интерьера будущей новинки пока так и не демонстрировал.
  • Ещё один косвенный признак принадлежности новой панели к конструкции Весты — традиционный для модели оранжевый цвет шкал тахометра и спидометра.
  • На патентном изображении панели можно увидеть, что показания стрелочных «приборов» будут продублированы цифрами в центре шкал. Контрольные лампы сгруппированы по бокам панели, а указатели температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива выполнены в виде горизонтальных полосок. Панель сможет отображать не только показания одометра, но и текущее время и температуру окружающего воздуха, а также выбранную передачу.
  • Наконец, панель предусматривает возможность пролистывания показаний центрального элемента. Помимо силуэта автомобиля (вероятнее всего, он будет отображать открытые и закрытые двери) в списке видны данные медиасистемы и навигации, а также служебные сообщения.
  • В интерьере Весты должны появиться новый блок климат-контроля и медиасистема с крупным, вертикально ориентированным экраном. По основной версии, последний элемент, как и полностью цифровая приборная панель, станет привилегией топовых комплектаций модели.

Когда именно АвтоВАЗ окончательно рассекретит обновлённую Lada Vesta, которую позиционирует как модель нового поколения, пока не уточняется. Однако по последним данным, на производственной площадке в Ижевске идёт активная подготовка к запуску массовой сборки семейства.

Комфортно будет ездить с такой панелью?

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